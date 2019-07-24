Пловец Пригода: Отомстил Кинг за Ефимову

Сборная России остановилась в шаге от пьедестала в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее.

Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева финишировали четвертыми вслед за командами Австралии, США и Великобритании. Хотя Рылов и Пригода сумели оторваться на первых двух этапах, девушки не смогли удержать преимущество.

Впрочем, Пригода считает, что у нашей команды есть перспективы в этом виде программы, который к тому же стал олимпийским.

Могли зацепиться за пьедестал?

Кирилл Пригода: Мы и так прыгнули выше головы. Все проплыли на пределе своих возможностей. Плыли после личных дистанций с маленьким отдыхом. Очень рад, что так сложилось, что мы навязали борьбу соперникам, они отстали. И это только начало.

У вас сегодня два четвертых места - в эстафете и на дистанции 50 м брассом. Обидно?

Кирилл Пригода: Отвечая на вопрос, ругаться можно? Но вообще личный полтинник помог разогреться. Идеальное плавание получается, если перерыв минут 40. У меня это было. А вот Свете Чимровой пришлось тяжело. После 200 м баттерфляем у нее всего 10 минут было. Даже откупаться не успела. Но еще раз подчеркну, этот вид недавно в программе. И прогресс у нас заметный. Сегодня рекорд России поставили.

На своем этапе брассом вы обогнали американку Лили Кинг. Отомстили за Ефимову?

Кирилл Пригода: Да, мы шутили на эту тему перед заплывом. Если честно, я Кинг и не заметил. Я уже отрыв сделал. Думаю, Юля возьмет пример и также будет плавать.