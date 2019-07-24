Появилась инициатива провести форум молодых семей Беларуси и России

На VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге обсуждалась, в частности, молодежная политика в Союзном государстве. В числе других прозвучало и предложение о проведении форума молодых семей Беларуси и России. Наш вопрос читателям "СОЮЗа": если бы вам предоставили слово на этом форуме, о чем бы вы сказали?

Евгения Шелюк, замминистра экономического развития Архангельской области:

- Мой супруг - белорус. Недавно вернулись из путешествия по Беларуси, повстречались с родственниками, среди которых есть и молодые семьи. Как оказалось, у нас много общего, даже льготы для молодых семей очень похожи. На форуме молодых семей я бы призвала почаще бывать друг у друга в гостях, обмениваться опытом и просто отдыхать.

Никита Зеленский, 23 года, водитель хлебовоза, Пермский край:

- На первое место я бы поставил жилье: очень тяжело с ребенком жить в общежитии. Дальше - это заработок. Не все молодые в России получают по сто тысяч рублей в месяц. А денег требуется много: на одежду для ребенка, игрушки и так далее, это сейчас довольно затратно.

Юрий Каретников, 22 года, бармен, Пермь:

- Нашей семье один год. Столкнулись с тем, что не хватает денег. И конечно, жилье. Брать ипотеку - это значит, расплачиваться с долгами всю жизнь. Думаю, в наше время на квартиру без вранья, воровства или кредита не заработать...

Никита Бондаренко, студент, Красноярск:

- Я бы поднял вопрос молодежного туризма. Мы с моей однокурсницей Аленой поженились буквально месяц назад. И сейчас активно обсуждаем, где можно было бы недорого и интересно отдохнуть. С удовольствием съездил бы в Беларусь, где, по рассказам бабушки, в свое время под Гомелем жили мои предки. Интересная идея - специальный интернет-ресурс для обмена жильем на время путешествий для молодых семей из России и Беларуси. Тогда не придется тратиться на хостел или гостиницу. Кто-то, как мы с женой, тоже захочет побывать в Беларуси, а студентам из Беларуси, уверен, будет любопытно попутешествовать по Сибири.

Андрей Сидоренко, профессиональный спортсмен, хоккей на траве, Ростов-на-Дону:

- С трибуны я бы поднял тему интеграции в сфере спорта. Если есть замечательный "Славянский базар в Витебске", то почему бы не создать его спортивный аналог? Кроме того, федерации различных видов спорта России и Беларуси могли бы объединиться, чтобы проводить совместные турниры и чемпионаты. Проведение общих турниров и объединение спортивных федераций не только придало бы зрелищности и увеличило популярность разных видов спорта, но и позволило бы подготовить на новом, более высоком уровне спортсменов для выступления на международной арене.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета ОО "БРСМ":

- Мы с супругой предложили бы проект, направленный на оздоровление молодых семей Беларуси и России, с использованием баз отдыха предприятий двух стран. Так, семьи лучших молодых работников из Беларуси могли бы побывать на базах отдыха российских предприятий и наоборот. К слову, это еще и отличный способ поощрения молодых специалистов. А также возможность познакомить их с историей, природой, достопримечательностями соседнего государства.

Вероника Вавренюк, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Брестского районного отдела МЧС:

- Такой форум может быть интересен возможностью знакомства с различными инициативами, направленными на поддержку молодых семей. Начиная от программ обеспечения жильем и заканчивая... решением насущных бытовых проблем. Скажем, у нас в семье и я с погонами, и муж - старший инженер отдела нормативно-технической работы Брестского областного управления МЧС. В случае чрезвычайной ситуации могут вызвать на работу обоих в любое время. А сыну - 4 года. С кем оставить?.. А еще я бы предложила обсудить разработку льготных билетов на поезда, самолеты, автобусы для молодых семей, путешествующих по Союзному государству с детьми. Одна семья - один билет. Чтобы было больше возможностей для семейных путешествий, которые часто упираются именно в финансы.