Половина бразильцев не имеет доступа к канализации

Ежедневно более пяти с половиной тысяч олимпийских бассейнов не переработанные сточные воды сбрасываются в Бразилии в землю, пресные водоемы, реки и океан.

Согласно исследованию Бразильского института переработки сточных вод, опубликованному во вторник, в 2017 году около 100 миллионов человек в Бразилии не имели доступ к канализации, и только 45 процентов собираемых отходов перерабатывалось. Проблемы со сбором и переработкой сточных вод характерны не только для бедных и отдаленных регионов страны.

Одним из наиболее показательных примеров является город Гуарульюс, расположенный близ Сан-Паулу и более известный благодаря одноименному аэропорту - самой загруженной воздушной гавани страны. До 90 процентов всех собираемых здесь сточных вод не подвергается никакой обработке.

Однако хуже всего обстоит дело в штате Алагоас на северо-востоке страны. В этом регионе, который за характерный цвет океана и теплый климат называют бразильскими Карибами, доступ к канализации имеют только 17 процентов населения, и только пятая часть собираемых сточных вод проходит переработку перед тем, как оказаться в океане.

Столь ужасающая санитарная обстановка начала сказываться не только на туристическом потоке, но и на здоровье жителей региона. В Алагоасе значительно вырос уровень заболеваемости Шистосомозом - тропическим паразитным заболеванием. В 2018 году зарегистрировано почти шесть тысяч случаев.

Исследование показало, что главной проблемой, которая привела к этой патовой ситуации, является недостаточное финансирование развития канализационных сетей и крайне низкий уровень инвестиций в строительство новых очистных сооружений. В 70 из 100 крупнейших городов Бразилии, где проживает 40 процентов населения страны, менее трети собираемых за пользование канализацией средств вкладывается в развитие системы сбора и переработки сточных вод.