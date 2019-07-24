Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) от 2 июля 2019 г. N 461н г. Москва "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2019 года"

Зарегистрирован в Минюсте РФ 22 июля 2019 г.

Регистрационный N 55331

В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1702 "О порядке установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 3, ст. 538) приказываю:

Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения - 11653 рубля, пенсионеров - 8894 рубля, детей - 10585 рублей.

Министр М. Топилин