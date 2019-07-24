Применение силы в колониях и СИЗО станут фиксировать на видео

Предстоящей осенью в Госдуму будет внесен законопроект, который, как подразумевается, должен снизить число случаев применения насилия со стороны надзирателей в отношении заключенных. Документ обяжет фиксировать на видео любое применение сотрудниками ФСИН силы и специальных средств воздействия в местах лишения свободы.

"В настоящее время идут консультации с правительством России и ФСИН с целью определения суммы бюджетных расходов, необходимых для реализации этой идеи. В августе правительство должно ответить на мой запрос и уточнить данные, которые остаются не открытыми. В частности, речь идет о количестве сотрудников во всех сферах деятельности ФСИН. После этого, подсчитав необходимые средства, буду осенью вносить такой законопроект", - рассказал заместитель председателя думского Комитета по культуре Сергей Шаргунов.

Парламентарий уточнил, что сегодня в законодательстве закреплена формулировка о фиксации применения физической силы и специальных средств "при наличии возможности". "Суть моего предложения, чтобы эту фразу про возможность убрать и обязать везде и всегда фиксировать применение силы и спецсредств", - сказал депутат.

Шаргунов отметил, что уже заручился поддержкой Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". Сотрудников колоний, которые могут применять силу к заключенным, предложено оснастить видеорегистраторами.

Стоит напомнить, что именно благодаря записи с нательного видеорегистратора стало известно о пытках заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками пенитенциарного учреждения. Его расследует центральный аппарат СКР. По нескольким эпизодам, связанным с пытками в колониях Ярославля, в настоящее время проходят 20 фигурантов, 14 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде.

Осенью прошлого года сообщалось, что ФСИН закупит 28 тысяч переносных видеорегистраторов и 34 тысячи камер видеонаблюдения.