Применение силы в колониях и СИЗО станут фиксировать на видео

Новости

Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 19:40
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 19:33
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 19:27
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 19:26
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 19:17
В Москве показали гоночную машину из конструктора 19:15
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 19:06
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 18:55
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 18:52
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 18:50
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 18:50
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 18:49
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 18:48
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 18:47
Выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами в Монако попало в Сеть 18:33
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 19:25
Рубрика: Власть

Удар под камеру

Применение силы в колониях и СИЗО станут фиксировать на видео
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
Предстоящей осенью в Госдуму будет внесен законопроект, который, как подразумевается, должен снизить число случаев применения насилия со стороны надзирателей в отношении заключенных. Документ обяжет фиксировать на видео любое применение сотрудниками ФСИН силы и специальных средств воздействия в местах лишения свободы.
Видеонаблюдение должно охладить пыл некоторых чрезмерно жестоких надзирателей российских колоний и СИЗО. Фото: РИА Новости Видеонаблюдение должно охладить пыл некоторых чрезмерно жестоких надзирателей российских колоний и СИЗО. Фото: РИА Новости
Видеонаблюдение должно охладить пыл некоторых чрезмерно жестоких надзирателей российских колоний и СИЗО. Фото: РИА Новости

"В настоящее время идут консультации с правительством России и ФСИН с целью определения суммы бюджетных расходов, необходимых для реализации этой идеи. В августе правительство должно ответить на мой запрос и уточнить данные, которые остаются не открытыми. В частности, речь идет о количестве сотрудников во всех сферах деятельности ФСИН. После этого, подсчитав необходимые средства, буду осенью вносить такой законопроект", - рассказал заместитель председателя думского Комитета по культуре Сергей Шаргунов.

Парламентарий уточнил, что сегодня в законодательстве закреплена формулировка о фиксации применения физической силы и специальных средств "при наличии возможности". "Суть моего предложения, чтобы эту фразу про возможность убрать и обязать везде и всегда фиксировать применение силы и спецсредств", - сказал депутат.

В СИЗО "Бутырка" построят спортивный комплекс для арестованных

Шаргунов отметил, что уже заручился поддержкой Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы". Сотрудников колоний, которые могут применять силу к заключенным, предложено оснастить видеорегистраторами.

Стоит напомнить, что именно благодаря записи с нательного видеорегистратора стало известно о пытках заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками пенитенциарного учреждения. Его расследует центральный аппарат СКР. По нескольким эпизодам, связанным с пытками в колониях Ярославля, в настоящее время проходят 20 фигурантов, 14 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, еще трое - под подпиской о невыезде.

Осенью прошлого года сообщалось, что ФСИН закупит 28 тысяч переносных видеорегистраторов и 34 тысячи камер видеонаблюдения.

Власть Право Уголовное право Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом