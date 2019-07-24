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24.07.2019 13:48
Рубрика: Власть

Принят закон о сдерживании цен на топливо

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в окончательном чтении приняла закон, который должен привести к сдерживанию цен на бензин, дизтопливо и авиакеросин. По оценке депутатов, топливо в результате может подешеветь, а значит, по цепочке это скажется на стоимости авиабилетов и прочих перевозок, а также разного рода товаров.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Напомним, что с 1 июля закончило действовать соглашение правительства с нефтяными компаниями о "заморозке", то есть стабилизации цен на топливо. В отсутствии договоренностей цены уже пошли вверх - например, дизтопливо успело подорожать на 1 рубль 20 копеек. Что будет дальше? Правительство и депутаты решили не ждать последствий и после обсуждения с нефтяниками вышли на четкий механизм сдерживания цен.

Новшества решено было ввести "задним числом" - с 1 июля. На место непрочным договоренностям с бизнесом придет закон. "Механизм, который предлагает правительство, позволяет при любой цене на нефть обеспечить, чтобы цены на топливо не росли выше инфляции", - пояснил глава профильного комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Фото: Юрий Смитюк/ ТАСС
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Процедура предлагается следующая: разницу, которую могли бы получить нефтяные компании, экспортируя нефтепродукты вместо того, чтобы продавать ее на внутреннем рынке, компаниям будут компенсировать из бюджета. Как - четко прописано в законопроекте. Новый механизм, таким образом, позволит компенсировать часть потерь нефтекомпаний из-за того, что цены на бензин и дизтопливо внутри страны ниже экспортных цен на нефтепродукты.

Откуда возьмет средства для компенсаций правительство? Эти деньги по существу заплатят сами компании, пояснил Макаров. Ведь ровно на заложенную "цифру компенсации" произойдет рост нагрузки на компании по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Механизм, получивший название "демпферного", будет работать, если оптовые цены на бензин отклоняются на определенную величину от установленных властями показателей.

Закон снижает установленную в Налоговом кодексе условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 тыс. рублей до 51 тыс. рублей за тонну (41 рубль за 1 литр на автозаправочной станции). Также предлагается снизить условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке дизельного топлива с 50 тыс. руб. до 46 тыс. руб. за тонну (41,75 руб. за 1л на АЗС).

Демпфер на авиакеросин будет применяться в зависимости от разницы экспортных цен на авиатопливо и "условной" стоимости на него в России. Отметим, что авиакеросин включен в механизм по итогам "Прямой линии", где президенту жаловались на цены на авиабилеты.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин

Принятие закона также позволит сохранить поступления в региональные дорожные фонды, отметил глава комитета. А для стабилизации топливного рынка на Дальнем Востоке вводятся так называемые "восточные надбавки" на бензин и дизельное топливо, умноженные на объемы их производства в регионе.

По расчетам профильного комитета, в целом такая поддержка позволит не просто ограничить рост цен в России на топливо в размере, не превышающем инфляцию, но и реально снижать стоимость, подчеркнул глава комитета.

Как отметила депутат-"единоросс", зампред профильного комитета Надежда Максимова, механизм также ограничит рост тарифов на услуги в жилищно-коммунальной сфере. Но главное - будет обеспечена потребность рынка в нефтепродуктах, что и станет залогом стабилизации на рынке.

Как заработает новый механизм, проверит Счетная палата - это ей поручила Госдума.

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