Продолжается бурная дискуссия по курилкам в аэропортах

Новости

Белорусский дипломат получил в Анкаре четыре пулевых ранения 24.07.2019
Захарова уличила корреспондента BBC в искажении цитаты Путина 24.07.2019
"Газмяс" вошел в число профессиональных клубов России 24.07.2019
В Анкаре при вооруженном нападении ранен белорусский дипломат 24.07.2019
Актер Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Сергеем Шойгу 24.07.2019
Умер Рутгер Хауэр 24.07.2019
МИД России возмутился блокировкой информационного сайта в Латвии 24.07.2019
Борис Джонсон в своей первой речи назвал дату Brexit 24.07.2019
СК возбудил первое дело о массовой гибели пчел в России 24.07.2019
Audi сделала кроссовер Q3 похожим на Renault Arkana 24.07.2019
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 24.07.2019
Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 24.07.2019
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 24.07.2019
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 24.07.2019
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 24.07.2019
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 24.07.2019
В Москве показали гоночную машину из конструктора 24.07.2019
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 24.07.2019
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 24.07.2019
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 24.07.2019
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 24.07.2019
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 24.07.2019
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 24.07.2019
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 24.07.2019
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 24.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 23:21
Рубрика: Общество

Дымовой завес

Продолжается бурная дискуссия по курилкам в аэропортах
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Столичный выпуск № 162(7920)
Разрешать ли курение в аэропортах в специально оборудованных местах? За несколько дней после того, как депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о возвращении курилок, по теме высказано множество мнений: как "за", так и "против". В среду родилась еще одна идея: курилки разрешить, но сделать их платными.

Высказал инициативу первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Но его коллега Николай Говорин, как и известный детский хирург и общественный деятель Леонид Рошаль, днем раньше раскритиковали идею вернуть курилки. По мнению Рошаля, разрешение открыть курилки в стерильных зонах аэропортов ухудшит дисциплину у бросающих курить и будет потакать курению. Этой же позиции придерживается и минздрав, последовательно разрабатывая и предлагая все новые и новые ограничительные меры.

Фото: iStock / alexandr6868
Вернутся ли курилки в российские аэропорты

Таким образом, дискуссия продолжается: врачи и чиновники, отвечающие за сохранение здоровья людей, однозначно против того, чтобы сдавать с таким трудом отвоеванные антитабачные позиции. Ведь курить в стране, действительно, стали меньше - и в основном потому, что комфортно устроиться с сигаретой сегодня просто негде. Но на другой стороне - интересы бизнеса. Но даже руководство аэропортов выступало за возвращение курилок, поскольку контролировать соблюдение правил сложное и затратное мероприятие.

Вчерашняя инициатива выглядит как компромисс. С одной стороны - курилки вернутся (если закон будет принят). С другой - курильщиков "накажут" за их использование рублем. И если, действительно, как упомянул Тумусов, цена посещения курилки составит 50-100 рублей, курение в аэропорту станет весьма дорогим удовольствием.

Общество Ежедневник Стиль жизни Общество Здоровье Алкоголь и табак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Умер Рутгер Хауэр