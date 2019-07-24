Продолжается бурная дискуссия по курилкам в аэропортах

Разрешать ли курение в аэропортах в специально оборудованных местах? За несколько дней после того, как депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о возвращении курилок, по теме высказано множество мнений: как "за", так и "против". В среду родилась еще одна идея: курилки разрешить, но сделать их платными.

Высказал инициативу первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Но его коллега Николай Говорин, как и известный детский хирург и общественный деятель Леонид Рошаль, днем раньше раскритиковали идею вернуть курилки. По мнению Рошаля, разрешение открыть курилки в стерильных зонах аэропортов ухудшит дисциплину у бросающих курить и будет потакать курению. Этой же позиции придерживается и минздрав, последовательно разрабатывая и предлагая все новые и новые ограничительные меры.

Таким образом, дискуссия продолжается: врачи и чиновники, отвечающие за сохранение здоровья людей, однозначно против того, чтобы сдавать с таким трудом отвоеванные антитабачные позиции. Ведь курить в стране, действительно, стали меньше - и в основном потому, что комфортно устроиться с сигаретой сегодня просто негде. Но на другой стороне - интересы бизнеса. Но даже руководство аэропортов выступало за возвращение курилок, поскольку контролировать соблюдение правил сложное и затратное мероприятие.

Вчерашняя инициатива выглядит как компромисс. С одной стороны - курилки вернутся (если закон будет принят). С другой - курильщиков "накажут" за их использование рублем. И если, действительно, как упомянул Тумусов, цена посещения курилки составит 50-100 рублей, курение в аэропорту станет весьма дорогим удовольствием.