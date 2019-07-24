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24.07.2019 14:49
Рубрика: Власть

Пропавших детей помогут искать мобильные телефоны

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в окончательном чтении закон о возможности поиска пропавших детей с использованием геолокации их телефона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьезно ускорит его розыск, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме родителей, подать заявление смогут опекуны. Использование данных также возможно на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поиска предусмотрена необходимость получения судебного решения.

- В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Новые меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка, подчеркнула автор документа, вице-спикер Ирина Яровая.

По данным статистики, например, в 2017 году в России разыскивалось около 8 тысяч несовершеннолетних, из которых около 40% - малолетние дети, а в первом квартале 2018 года - около 2500 детей, из которых 805 малолетних.

Прямая речь

Василий Пискарев, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции:

- Существующая процедура доступа к данным мобильных устройств затягивает поиски и сокращает шансы найти ребенка, особенно в случае криминального похищения. При таких обстоятельствах важно как можно быстрее пресечь совершение в отношении пропавшего ребенка противоправных действий, сохранить ему жизнь и здоровье.

После вступления закона в силу, правоохранительные органы получат возможность более оперативно осуществлять розыск пропавших без вести несовершеннолетних путем снятия информации с технических каналов связи, которыми в настоящее время пользуются большинство подростков. Это смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства. Таким образом, в начале будет осуществляться поиск ребенка по данным геолокации и иным техническим возможностям, с последующим уведомлением судебных органов, а не наоборот, как сейчас. То есть самые важные первые часы и минуты после пропажи ребенка будут использованы по назначению.

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