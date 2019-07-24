Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы

В США сейчас нет никаких выборов, следовательно, слова директора ФБР Кристиана Рэя о вмешательстве в них России имеют целью борьбу с президентом Дональдом Трампом и разжигание антироссийских настроений. Так считает сенатор Алексей Пушков.

"В США уже 10 месяцев нет никаких выборов, а директор ФБР заявляет в сенате, будто Россия "продолжает вмешиваться в них, - написал он в Twitter. - Нельзя вмешаться в то, чего нет".

Однако американские сенаторы кивают и не задают вопросов, продолжил Пушков. "Эта страшилка нужна исключительно для борьбы с Трампом и для антироссийской истерии", - заключил он.