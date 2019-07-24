Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону в связи с его назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Напомним, сегодня королева Великобритании Елизавета II назначила его на этот пост. Ранее Джонсон был избран лидером правящей Консервативной партии.

Российский лидер пожелал новому премьер-министру Великобритании успехов на его посту, сообщает пресс-служба Кремля.

"Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах", - говорится в поздравлении.