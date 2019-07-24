Новости

Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 19:40
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 19:33
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 19:27
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 19:26
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 19:17
В Москве показали гоночную машину из конструктора 19:15
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 19:06
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 18:55
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 18:52
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 18:50
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 18:50
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 18:49
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 18:48
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 18:47
Выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами в Монако попало в Сеть 18:33
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 19:26
Рубрика: Власть

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии

Текст: Айсель Герейханова

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону в связи с его назначением на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера

Напомним, сегодня королева Великобритании Елизавета II назначила его на этот пост. Ранее Джонсон был избран лидером правящей Консервативной партии.

Российский лидер пожелал новому премьер-министру Великобритании успехов на его посту, сообщает пресс-служба Кремля.

"Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах", - говорится в поздравлении.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом