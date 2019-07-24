Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции

Новости

Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании 17:20
В Чечне стартовала самая высокогорная в России парусная регата 17:18
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков 17:17
В Британии показали сокровища галльского вождя 17:15
Пловец Пригода: Отомстил Кинг за Ефимову 17:10
Обнародованы сенсационные данные исследования Туринской плащаницы 17:10
Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов 17:08
Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Ли Пэна 17:08
В Совфеде объяснили смысл идентификации пользователей электронной почты 17:02
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками 17:01
На Барабинской ЛПДС завершено пожарно-техническое обследование производственных объектов 16:58
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании 16:55
В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола 16:51
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде 16:48
Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 17:33
Рубрика: Власть

Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Константин Завражин
Нужно сделать все, чтобы русская эмиграция, когда десятки миллионов человек были вынуждены жить в изгнании, больше никогда не повторилась в истории России. Об этом Владимир Путин заявил в среду после осмотра экспозиции Дома русского зарубежья имени Солженицына.

Глава государства в среду посетил музей в сопровождении вдовы писателя Наталии Солженицыной и мэра Москвы Сергея Собянина. Музей открылся в конце мая, и это первый государственный музей России, посвященный истории и культуре русской эмиграции.

Владимиру Путину показали пальто и дневник Солженицына, куртку Набокова, мундир лейбгвардии от князя Александра Трубецкого - всего в музее представлено около 3 тысяч экспонатов - личные вещи известных писателей, ученых, военных и простых людей, которые были вынуждены покинуть свою страну сначала после распада российской империи, а потом - после развала Советского Союза.

Фото: Из личного архива Наталии Солженицыной
22 июля Наталия Солженицына отмечает 80-летний юбилей

Здесь можно не только узнать, но и почувствовать жизнь русского зарубежья, наших соотечественников, рассеянных по всему миру - Европе, Азии, Латинской Америки.

"Музей - памятник русскому изгнанничеству, и он призван показать, какой богатой и духовной жизнью было наполнено их бытие" - рассказал журналистам заместитель директора дома русского зарубежья Игорь Домнин.

Владимир Путин начал осмотр экспозиции с ковра, на котором был изображен крупным планом портрет Солженицына, а на заднем фоне- карикатурные изображения Ленина и Сталина. Ковер Наталии Солженицыной подарил народный художник РФ и СССР Таир Салахов, а вдова писателя отдала его в дар музею.

Отдельно президент заинтересовался выставленными мундиром

лейбгвардии, чаркой для водки - тоже дар музею от князя Александра Трубецкого из Франции, это вещи его отца, служившего в полку императорской России.

Владимиру Путину также показали куртку писателя Набокова.

"Он не покупал себе вещи в магазине, а специально заказывал, поэтому на бирке на подкладке написано его имя и фамилия ", -рассказал журналистам Домнин.

Ещё одна характерная деталь выставки , описывающая тяготы русских эмигрантов на чужбине - армейская раскладушка с филиппинского острова Тубабао - на ней спали русские эмигранты , бежавшие сначала из своей страны в Китай, а потом от режима Мао Цзэдуна. Они ждали тут, когда их примут другие страны как рабочую силу и разъехались потом , кто в Австралию, кто в Чили, Бразилию, США.

Дольше всего Путин задержался у стенда, посвященного самому Солженицыну. Дневник писателя, его книги, письма, очки,пальто, заметки о том, как он работал над трудом своей жизни - "Красным колесом".

Фото: Сергей Метелица/ТАСС
Каким было возвращение Солженицына на родину

На втором этаже выставки можно увидеть, как русская эмиграция устраивала свою жизнь в чужих странах. Каждый год они надеялись, что вернуться в Россию, и каждый новогодний тост был посвящен этому, рассказал журналист Домнин: об этом они писали в своих личных письмах, которые также представлены в музее.

Среди сохраненных в эмиграции и возвращенных на Родину есть и реликвии - например, найденный в Ипатьевском доме фрагмент пледа цесаревича Алексея. Это был подарок от его сестер в день рождения.

По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".

Уже во время чаепития с Наталией Солженицыной и мэром Москвы Сергеем Собяниным Владимир Путин призвал современников не забывать о трагедии российской эмиграции и не повторять ошибок, которые к ней привели. Ведь 10 миллионов человек оказалось за пределами родины после распада Российской империи, еще 25 миллионов - после развала СССР, напомнил Путин.

"Мы должны понимать, что было причиной этих катастроф и делать все, чтобы ничего подобного не повторялось", - сказал президент.

Он поблагодарил Наталию Солженицыну за сохранение этой исторической памяти и еще раз поздравил ее с днем рождения. Напомним, 22 июля она отметила свою 80-летний юбилей.

Фонд Солженицына - соучредитель Дома русского зарубежья. Супруги Солженицыны положили начало архивному собранию музея, передав в дар 750 уникальных материалов, собранных ими в годы вынужденной эмиграции.

Власть Работа власти Госуправление Президент Александр Солженицын РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"