Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции

Нужно сделать все, чтобы русская эмиграция, когда десятки миллионов человек были вынуждены жить в изгнании, больше никогда не повторилась в истории России. Об этом Владимир Путин заявил в среду после осмотра экспозиции Дома русского зарубежья имени Солженицына.

Глава государства в среду посетил музей в сопровождении вдовы писателя Наталии Солженицыной и мэра Москвы Сергея Собянина. Музей открылся в конце мая, и это первый государственный музей России, посвященный истории и культуре русской эмиграции.

Владимиру Путину показали пальто и дневник Солженицына, куртку Набокова, мундир лейбгвардии от князя Александра Трубецкого - всего в музее представлено около 3 тысяч экспонатов - личные вещи известных писателей, ученых, военных и простых людей, которые были вынуждены покинуть свою страну сначала после распада российской империи, а потом - после развала Советского Союза.

Здесь можно не только узнать, но и почувствовать жизнь русского зарубежья, наших соотечественников, рассеянных по всему миру - Европе, Азии, Латинской Америки.

"Музей - памятник русскому изгнанничеству, и он призван показать, какой богатой и духовной жизнью было наполнено их бытие" - рассказал журналистам заместитель директора дома русского зарубежья Игорь Домнин.

Владимир Путин начал осмотр экспозиции с ковра, на котором был изображен крупным планом портрет Солженицына, а на заднем фоне- карикатурные изображения Ленина и Сталина. Ковер Наталии Солженицыной подарил народный художник РФ и СССР Таир Салахов, а вдова писателя отдала его в дар музею.

Отдельно президент заинтересовался выставленными мундиром

лейбгвардии, чаркой для водки - тоже дар музею от князя Александра Трубецкого из Франции, это вещи его отца, служившего в полку императорской России.

Владимиру Путину также показали куртку писателя Набокова.

"Он не покупал себе вещи в магазине, а специально заказывал, поэтому на бирке на подкладке написано его имя и фамилия ", -рассказал журналистам Домнин.

Ещё одна характерная деталь выставки , описывающая тяготы русских эмигрантов на чужбине - армейская раскладушка с филиппинского острова Тубабао - на ней спали русские эмигранты , бежавшие сначала из своей страны в Китай, а потом от режима Мао Цзэдуна. Они ждали тут, когда их примут другие страны как рабочую силу и разъехались потом , кто в Австралию, кто в Чили, Бразилию, США.

Дольше всего Путин задержался у стенда, посвященного самому Солженицыну. Дневник писателя, его книги, письма, очки,пальто, заметки о том, как он работал над трудом своей жизни - "Красным колесом".

На втором этаже выставки можно увидеть, как русская эмиграция устраивала свою жизнь в чужих странах. Каждый год они надеялись, что вернуться в Россию, и каждый новогодний тост был посвящен этому, рассказал журналист Домнин: об этом они писали в своих личных письмах, которые также представлены в музее.

Среди сохраненных в эмиграции и возвращенных на Родину есть и реликвии - например, найденный в Ипатьевском доме фрагмент пледа цесаревича Алексея. Это был подарок от его сестер в день рождения.

По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".

Уже во время чаепития с Наталией Солженицыной и мэром Москвы Сергеем Собяниным Владимир Путин призвал современников не забывать о трагедии российской эмиграции и не повторять ошибок, которые к ней привели. Ведь 10 миллионов человек оказалось за пределами родины после распада Российской империи, еще 25 миллионов - после развала СССР, напомнил Путин.

"Мы должны понимать, что было причиной этих катастроф и делать все, чтобы ничего подобного не повторялось", - сказал президент.

Он поблагодарил Наталию Солженицыну за сохранение этой исторической памяти и еще раз поздравил ее с днем рождения. Напомним, 22 июля она отметила свою 80-летний юбилей.

Фонд Солженицына - соучредитель Дома русского зарубежья. Супруги Солженицыны положили начало архивному собранию музея, передав в дар 750 уникальных материалов, собранных ими в годы вынужденной эмиграции.