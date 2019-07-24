Акрам Хан представит в Москве новую версию спектакля Kaash

Летом следующего года Акрам Хан представит обновленный вариант спектакля Kaash - премьера постановки состоялась в 2002 году и была показана более чем в 20 странах. О планах британский хореограф и танцовщик бангладешского происхождения рассказал журналистам в рамках визита в Москву, где 25 и 26 июля покажет спектакль Xenos.

Предварительно премьера Kaash (на языке хинди "если бы") намечена на 12 июня 2020 года, а пройдет она на сцене Московского академического музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Спектакль, который впервые будет показан в балетной версии, по словам Акрама Хана, имеет для него особое значение.

- Kaash был моей первой масштабной работой. Это будет отлично от того, что вы видели ранее, и действительно станет мировой премьерой, - приводит его слова ТАСС.

А уже в ближайшие дни именитый хореограф представит москвичам балет Xenos (с греческого - "чужестранец"). Показы пройдут также на сцене МАМТа в рамках Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория". Сам фестиваль стартует осенью, а постановка станет своеобразным прологом к этому ежегодному событию.

К слову, Xenos - последний спектакль, в котором Акрам Хан будет танцевать - сольной работой он больше заниматься не планирует, а сосредоточится на "постановке произведений для других".