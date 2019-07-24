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Экономия 1800 рублей. В Steam началась распродажа хитов от Bethesda

Текст:   Богдан Бобров
24.07.2019,  
14:45
Фото: Скриншот Steam Фото: Скриншот Steam
Фото: Скриншот Steam

В честь проведения QuakeCon 2019 в онлайн-магазине цифровой дистрибуции Steam стартовала распродажа игр от издателя Bethesda, скидки достигают 80 процентов.

Цены снижены на множество проектов таких легендарных серий как Fallout, The Elder Scrolls, Doom, Quake, Wolfenstein и многих других.

Наиболее выгодно совершать покупки комплектами. Например, полная коллекция Dishonored, включающая все основные проекты и DLC, обойдется всего в 809 рублей. Если покупать все части по отдельности, их стоимость составит 2699 рублей.

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Акция продлится до 30 июля.

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