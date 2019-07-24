Элла Памфилова дала оценку избирательной кампании-2019

В среду на заседании Центризбиркома глава этого ведомства Элла Памфилова прокомментировала итоги встречи с группой незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Встреча состоялась накануне в ЦИК.

"Ряд присутствовавших кандидатов, люди, которые намерены идти в законодательный орган субъекта РФ, практически продемонстрировали примитивное невежество в знании элементарных процедур", - сказала Памфилова. По словам главы комиссии, на встрече прозвучал "целый ряд тезисов, обвинений и утверждения, которые просто свидетельствовали о полном невежестве, о практически поверхностном или полном незнании выборного законодательства". В частности, речь идет о порядке и сроках обжалования отказа в регистрации и требованиях к ЦИК ускорить работу Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб.

"Существует очень четкий порядок: 10 дней на обжалование, до 10 дней на рассмотрение. Нельзя закинуть жалобу в Центризбирком, пока она не рассмотрена на уровне Мосгоризбиркома, мы никак не можем ускорить процесс", - пояснила Памфилова.

Она считает такое отношение к нормам закона недопустимым для людей, претендующих на кресла в законодательном собрании. "Процедуре придается огромное значение в демократических государствах, соблюдение процедуры - это основа демократии", - подчеркнула глава ЦИК.

По сути, продолжила она, кандидаты, критикующие власть за административно-командные методы управления, в данном случае призывают ЦИК использовать именно такие методы для регистрации их на выборах.

То же касается и предложения допустить на выборы всех, кто собрал подписи, без проверки их достоверности. "Они уже решили, что вся система проверки подписей не вызывает доверия, с их точки зрения, вообще никуда не годится, поэтому (говорят): вы нас всех, кого мы вам назовем, зарегистрируйте без индивидуальной проверки не только подписей, но и всех материалов", - сказала Элла Памфилова, добавив, что это невозможно, и ЦИК ничем подобным заниматься не будет.

Такое отношение к нормам закона недопустимо для людей, претендующих на кресла в законодательном собрании

"Ситуации разные: у одного кандидата действительно несправедливая, другой хочет вообще не обращаться, а у третьего ужас во всех документах - это неприемлемо", - пояснила она свою позицию.

При этом глава комиссии пообещала, что если жалобы дойдут до Центризбиркома, то здесь их рассмотрят самым тщательным образом в обстановке максимальной публичности, чтобы все действительно нарушенные права были восстановлены.

Само заседание ЦИК было посвящено подготовке к Единому дню голосования 8 сентября. Как рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев, в это день выборы пройдут в 36 субъектах Федерации, где проживают 33,5 млн избирателей.

Чтобы выбрать удобный участок для голосования на выборах губернаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов, граждане РФ смогут с 24 июля воспользоваться системой "Мобильный избиратель". Заявления принимаются до 4 сентября в территориальных избирательных комиссиях, в МФЦ и на портале госуслуг.

28 августа их можно будет подать также в участковых избирательных комиссиях. С 5 сентября и до 14.00 7 сентября сменить место голосования можно будет только путем подачи специального бумажного заявления в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Николай Булаев обратил внимание всех тех, кто будет принимать заявления, что вводить данные в систему ГАС "Выборы" надо равномерно, при любой подозрительной активности ЦИК будет "жать на красную кнопку". "Я не верю, что заявления поступают все и сразу за два дня до истечения срока", - сказал он. Поступающие "скопом" заявления будут подвергнуты дополнительному контролю "с точки зрения того, писали ли люди эти заявления и не являются ли они написанными роботом". "Тем, кто предполагает такой технологией воспользоваться, не надо этого делать", - заявил Булаев.

По общему правилу, "мобильные избиратели" могут перемещаться только в пределах избирательного округа. Для выборов губернаторов и депутатов региональных заксобраний это вся территория субъекта. Для дополнительных выборов депутатов Госдумы - четыре одномандатных округа: в Новгородской и Орловской областях это весь регион, в Хабаровском крае и Свердловской области - часть территории субъекта.

МВД

Полиция просит проигнорировать несанкционированное мероприятие

Московский главк полиции распространил сообщение, в котором просит москвичей и гостей столицы не приходить в предстоящую субботу на несогласованный с властями митинг. "В сети интернет распространяются призывы гражданам принять 27 июля 2019 года участие в массовом мероприятии в центре столицы. Сообщаем, что в органы государственной власти города Москвы уведомлений о согласовании данного публичного мероприятия не поступало", - сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на субботу на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно. "Обращаемся к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", - подчеркнули в московской полиции.

В столичном главке МВД также напомнили, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий. В то же время все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, оказавшихся в это время в центре столицы, столичные полицейские, конечно же, предпримут.

Подготовил Иван Петров

Тем временем

Следователи возбудили дело

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Поводом стала несанкционированная акция, прошедшая возле здания Мосгоризбиркома 14 июля. Как сообщили в Следственном комитете, в ходе проведения доследственной проверки было установлено, что "участники одного из движений с целью оказания давления на членов окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома, а также воспрепятствования их законной деятельности организовали проведение заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома". Отмечается, что от этих лиц в адрес членов избирательных комиссий поступали угрозы применения насилия.

На несанкционированную акцию, которую организаторы назвали "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", 14 июля пришли около 1 тысячи человек. Участники собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали сначала до мэрии Москвы, а затем до здания Мосгоризбиркома на Моховой улице.

Сначала их действия были мирными, но затем некоторые участники стали призывать собравшихся устроить бессрочную акцию и установить палатки. Участники отказались мирно разойтись и стали оказывать сопротивление органам правопорядка. После этого сотрудники правоохранительных органов разогнали буйных активистов.

Стоит отметить, что прокуратура Москвы еще 12 июля, то есть за два дня до этой акции, предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Как рассказали "РГ" в надзорном ведомстве, в некоторых социальных сетях ранее были размещены сведения о проведении 14 июля 2019 года на территории Новопушкинского сквера в Москве массового публичного мероприятия. В качестве цели мероприятия была заявлена встреча избирателей с кандидатами в депутаты Московской городской Думы.

"Вышеуказанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не было согласовано", - подчеркнули в столичной прокуратуре. В связи с этим прокурор Центрального административного округа вынес предостережения организаторам встречи. Всех их предупредили о недопустимости нарушения действующего законодательства и об ответственности в случае его нарушения. "Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - подчеркнули в прокуратуре. Санкция статьи 141 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Делом будут заниматься следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве. Они проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований. Впрочем, пока никаких имен конкретных фигурантов, в отношении которых будет расследоваться дело, следователи не называют.

Подготовили Иван Петров, Иван Егоров