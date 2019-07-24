"Газмяс" вошел в число профессиональных клубов России

В разделе "Клубы" на сайте Профессиональной футбольной лиги при желании можно найти выдуманный в программе "Наша Russia" клуб "Газмяс".

Ошибки и курьезы случаются во многих спортивных лигах мира. Вот и на сайте ПФЛ пользователи обнаружили вымышленный клуб "Газмяс", правда, в отличие от своего телевизионного собрата он базируется не в Омске, а в Москве.

Последнее обновление сайта произошло в апреле 2019 года. Впрочем, не исключено, что появление данного клуба стало шуткой кого-то из сотрудников. Или же он был добавлен во время тестирования сайта, после чего его попросту забыли удалить.

Напомним, что омский "Газмяс" - вымышленная команда из популярного телешоу "Наша Russia". Главным тренером команды был Михаил Галустян, который, по сюжету, издевался над игроками. В одном из эпизодов шоу снялся экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев. Огорчает лишь тот факт, что на сайте ПФЛ нет состава этой команды. А то наверняка среди игроков можно было бы обнаружить несчастного вратаря по фамилии Гатальский, которому в шоу доставалось больше всех.