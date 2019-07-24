В Рыбинске подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео

Ярославские следователи начали проверку после появление в интернете видеозаписи жестокого избиения подростка сверстниками.

Видео с экзекуцией над школьником появилось в одной из групп в соцсетях. На записи видно, что лежащего на земле мальчика его сверстники жестоко бьют руками и ногами, в том числе по голове. Причем в избиении участвуют не только мальчики, но и девочки.

В УМВД по Ярославской области в связи с этим пояснили, что проверка по факту избиения школьника начата еще 16 июля, когда в полицию поступило заявление от отца мальчика - жителя Заволжского микрорайона Рыбинска.

- Мужчина сообщил, что его сыну неизвестные подростки на улице нанесли побои. Проводится проверка, все участники конфликта установлены, - уточнила официальный представитель регионального УМВД Юлия Никифорова.

После появления в Сети видеозаписи с избиением к проверке подключилось следственное управление СК РФ по региону.

- Следственные органы СК РФ обратились в прокуратуру с инициативой об изъятии из органов полиции материалов проверки по обстоятельствам, отраженным в видеозаписи, и передачи их в следственные органы СК для надлежащей правовой оценки на предмет наличия в действиях участников видео состава преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ - истязание, - сообщила официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.