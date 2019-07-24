Новости

Китай призвал запретить и уничтожить ядерное оружие 09:00
В 12 районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона 08:53
Четыре человека стали жертвами авиакатастрофы в Мексике 08:50
Тяжелая травма Асенсио омрачила победу "Реала" 08:19
В Еврейской автономной области проверят безопасность детских лагерей 08:12
В Керчи построят пешеходную копию Крымского моста 08:07
Сахалинские власти помогут с освобождением задержанных в КНДР моряков 08:01
В Приморье изменили закон об особо охраняемых природных территориях 07:55
Ученые выяснили, как распознать опасные болезни по шагам 07:49
КОМНЕБОЛ вынесла наказание Месси 07:31
Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС заключили под стражу 06:51
Европейские трейдеры заявили о подрыве газового партнерства с Украиной 06:35
В Приамурье из подтопленного села эвакуировано 39 человек 06:23
После пожара в Хабаровском крае в Приморье проверят детские лагеря 05:37
Ученые предрекли человечеству эпидемию опасных грибковых заболеваний 05:30
Глава Болгарии запретил покупку американских истребителей F-16 05:20
В Приморье после тайфуна восстановили проезд к населенным пунктам 05:19
Пострадавшие при пожаре в лагере в Хабаровском крае получат выплаты 04:40
Израиль атаковал сирийскую провинцию Дераа 04:18
На Камчатке пострадавших геологов эвакуируют вертолетом 04:18
Пострадавших при пожаре в лагере детей доставили в Хабаровск 04:01
Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ 03:22
Около 70 человек госпитализированы после ДТП с автобусами в Канаде 02:20
США заявили о втором сбитом иранском дроне 01:57
В Kia анонсировали продажи кроссовера Seltos в России 01:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Что вы знаете из биографии "Гарри Поттера" - тест "РГ"
Курорт Саки в Крыму получил мировую известность благодаря старейшему в России грязевому озеру. Его дно как слоеный пирог: глина, соль, чередуемые с серым илом, и в самом верху слой ила. Этот чудотворный коктейль готовился миллионы лет, чтобы приносить людям пользу. Уникальным ресурсам водоема, химическому составу грязи и рапы посвящены научные работы и публикации.
Фото: ООО "Санаторий "САКИ" Первая грязелечебница была построена в городе Саки еще в 1827 году. Фото: ООО "Санаторий "САКИ"
Первая грязелечебница была построена в городе Саки еще в 1827 году. Фото: ООО "Санаторий "САКИ"

Первая грязелечебница и гостиница для гостей были построены в 1827 году. В 1912 году было сооружено новое красивое здание, в котором разместился Институт диагностики и физических методов лечения. Уже в советское время здравницы перешли на круглогодичную работу, а в начале 1980-х годов был совершен технологический прорыв: добычу иловых отложений со дна водоема механизировали (до этого грязь добывалась практически вручную).

Сегодня в городе Саки, история которого неразрывно связана с одноименным озером, благоприятным сочетанием климатических условий и особенностей местной воды, сосредоточены грязелечебницы и бальнеологические комплексы, крупные клинические санатории.

Один из них - "Саки", который добился своей популярности среди отдыхающих именно благодаря чудодейственным грязям, которые поднимают со дна Сакского озера. Добыча ведется прямо рядом с курортом, а значит, грязь отлично сохраняет свои свойства. В составе сакских грязей много полезных компонентов, оказывающих мощное благотворное воздействие на человеческий организм. В них содержатся соли различных металлов, органические соединения, гормоны, минеральные, витаминоподобные и биогенные вещества. Но это еще не все.

В санатории "Саки" также порекомендуют курортникам ванны из соленой воды озера, обладающей не менее ценными свойствами.

На территории города пробурены скважины, из недр которых изливаются горячие воды. Чрезвычайно полезно дышать морским воздухом, который, кроме того, обогащен испарениями солей из озера. Не надо покупать ингалятор. Стоит отправиться в пешую прогулку по огромному парку, и здоровье подарит сама природа.

Санаторий «Саки» является одной из старейших российских грязелечебниц. Фото: ООО "Санаторий "САКИ"
Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Курская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ
Европейские трейдеры заявили о подрыве газового партнерства с Украиной
СМИ: Пограничники КНДР задержали в Японском море российских рыбаков
МВД Украины из-за митингов направило в Покровск на территории ДНР спецназ
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе