Курорт Саки в Крыму получил мировую известность благодаря старейшему в России грязевому озеру. Его дно как слоеный пирог: глина, соль, чередуемые с серым илом, и в самом верху слой ила. Этот чудотворный коктейль готовился миллионы лет, чтобы приносить людям пользу. Уникальным ресурсам водоема, химическому составу грязи и рапы посвящены научные работы и публикации.

Первая грязелечебница была построена в городе Саки еще в 1827 году. Фото: ООО "Санаторий "САКИ"

Первая грязелечебница и гостиница для гостей были построены в 1827 году. В 1912 году было сооружено новое красивое здание, в котором разместился Институт диагностики и физических методов лечения. Уже в советское время здравницы перешли на круглогодичную работу, а в начале 1980-х годов был совершен технологический прорыв: добычу иловых отложений со дна водоема механизировали (до этого грязь добывалась практически вручную).

Сегодня в городе Саки, история которого неразрывно связана с одноименным озером, благоприятным сочетанием климатических условий и особенностей местной воды, сосредоточены грязелечебницы и бальнеологические комплексы, крупные клинические санатории.

Один из них - "Саки", который добился своей популярности среди отдыхающих именно благодаря чудодейственным грязям, которые поднимают со дна Сакского озера. Добыча ведется прямо рядом с курортом, а значит, грязь отлично сохраняет свои свойства. В составе сакских грязей много полезных компонентов, оказывающих мощное благотворное воздействие на человеческий организм. В них содержатся соли различных металлов, органические соединения, гормоны, минеральные, витаминоподобные и биогенные вещества. Но это еще не все.

В санатории "Саки" также порекомендуют курортникам ванны из соленой воды озера, обладающей не менее ценными свойствами.

На территории города пробурены скважины, из недр которых изливаются горячие воды. Чрезвычайно полезно дышать морским воздухом, который, кроме того, обогащен испарениями солей из озера. Не надо покупать ингалятор. Стоит отправиться в пешую прогулку по огромному парку, и здоровье подарит сама природа.