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24.07.2019 16:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Московские судьи рассмотрели почти 900 тысяч дел за первые 6 месяцев 2019 года

Текст: Иван Егоров

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова на совещании судей озвучила итоги работы столичных судов в первом полугодии 2019 года. Всего за 6 месяцев мировыми судьями, судьями районных судов и Мосгорсуда было рассмотрено 880 904 дела и материала.

Как отметила Егорова, столичные судьи работают в условиях чрезвычайно высокой нагрузки. Так, к примеру, ежемесячно на мирового судью в среднем приходится 118 гражданских и административных дел, более 2 уголовных дел, 145 дел об административных правонарушениях, 30 материалов гражданского и уголовного судопроизводства. На судью районного суда - 48 гражданских и административных дел, 4 уголовных дела, 11 дел об административных правонарушениях, 40 материалов гражданского и уголовного судопроизводства. Всего судьи районных судов рассмотрели 9 034 уголовных дела, по которым было осуждено 8522 человека.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Отдельно председатель остановилась на количестве ходатайств следователей о продлении сроков содержания под стражей - районными судами было рассмотрено 5 002 таких материала и 15 809 ходатайств о продлении срока содержания под стражей. Вместе с этим Мосгорсуд рассмотрел за шесть месяцев 1 737 таких ходатайств, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный периода прошлого года

Несмотря на высокую нагрузку, качество рассмотрения судебных дел достаточно высокое. Без ошибок выносится 80 процентов постановлений по гражданским делам у мировых судей и 77 процентов у судей районных судов. У судей первой инстанции Мосгорсуда качественных решений - 78 процентов.

Между тем, Ольга Егорова заметила, что имеют место и отмены судебных решений в связи с допускаемыми судьями ошибками. По ее словам, это неприемлемо, поскольку решения судей касаются судеб многих людей. В то же время она подчеркнула, что большое число уголовных дел было возвращено судами в прокуратуру для устранения недостатков, препятствующих рассмотрению уголовных дел. К примеру, районные суды вернули в прокуратуру 599 дел.

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