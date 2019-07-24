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24.07.2019 09:31
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Москвичи забрали более 160 тысяч книг во время акции "Списанные книги"

Текст: Ирина Огилько

В столице прошла летняя акция "Списанные книги", в рамках которой библиотеки раздавали москвичам ненужные в хранилищах книги. Всего 186 библиотек города раздали 161 тысячу книг. Об этом сообщает департамент культуры Москвы.
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Для того, чтобы участвовать в акции, москвичи должны были зарегистрироваться на портале "Списанные книги", затем выбрать экземпляры книг из предложенных библиотеками. Большая часть книг - это издания художественной литературы периода 1960-1980 годов в относительно неплохом состоянии. Выбрать можно было не более восьми книг. Далее библиотека подготавливала "набор" и отправляла сообщение на электронную почту о готовности заказа. Резерв длился 3 дня, продлить его можно было дважды.

Наибольшей популярностью у москвичей пользовались русские классики - Александр Пушкин, Владимир Набоков, Лев Толстой, Алексей Толстой, Иван Тургенев, а также зарубежные классики французской, немецкой литературы.

Как отмечает портал, библиотеки проводят ревизию фондов несколько раз в год, так что следующая акция пройдет зимой. Наибольшее количество книг в минувшей акции передали библиотеки Южного округа - 55 тысяч книг. На втором месте - север столицы, раздавший из своих библиотек 35 тысяч книг, и третье место заняли библиотеки центра города - горожане забрали 20 тысяч книг.

Напомним, что впервые акция прошла в 2016 году.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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