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24.07.2019 15:35
Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС исполнили мечту 14-летнего Даниила Волкова

23 июля 2019 г. смотровую площадку инновационных энергоблоков поколения "3+" Нововоронежской АЭС посетили трое юных пациентов отделения паллиативной медицинской помощи областной детской клинической больницы № 2. Экскурсия на АЭС состоялась по инициативе 14-летнего Даниила Волкова. В прошлом году он узнал о Нововоронежской АЭС через интернет, с тех пор увидеть атомную станцию стало одним из его заветных желаний.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Я увидел фотографию этого сооружения и мне очень захотелось посмотреть на него по-настоящему. Захотелось узнать, где и как вырабатывается электричество, куда оно идет, как здесь все устроено. Больше всего мне понравились градирни и рассказ про реакторы. Это очень интересно", - поделился Даниил.

Вместе с Даниилом на экскурсию отправились и два его друга: Денис Уваров и Иван Белый. Ребята давно дружат и поддерживают друг друга во всем.

Помогли осуществить детскую мечту волонтеры, которые регулярно посещают детский хоспис: предприниматели, бизнесмены, общественные деятели, аниматоры.

Фото: Нововоронежская АЭС
На Нововоронежской АЭС выбрали лучших пожарных

"Я первый раз побывала в отделении паллиативной помощи лет пять назад. И с тех пор стараюсь регулярно помогать. С этими ребятами мы очень быстро подружились. Эти мальчики поражают меня своей открытостью миру, своим позитивом, общительностью. Они очень творческие личности. Мы стараемся устраивать для них разные праздники, но в этот раз им захотелось знаний", - отметила исполнительный директор воронежского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Татьяна Шкред.

Сотрудники Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС рассказали ребятам об истории атомной отрасли и современных технологиях, внедряемых на атомных станциях. В завершении участникам экскурсии вручили памятные подарки от атомной станции и Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу энергоблоков из эксплуатации.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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