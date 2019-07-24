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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Среда прогресса

Начался прием заявок на участие в электронном голосовании
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 160(7918)
В среду начался прием заявок от желающих принять участие в электронном голосовании на выборах Мосгордумы.

Заявления принимаются в личном кабинете на портале mos.ru до 4 сентября включительно. Учетная запись должна быть полностью заполнена и подтверждена лично в центрах "Мои документы". В голосовании могут принять участие совершеннолетние избиратели из округов N 1 (Крюково, Савелки, Матушкино, Силино, Старое Крюково), 10 (Северный, Лианозово, Бибирево), 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

На выборах в Мосгордуму зарегистрировали 233 кандидата

Если вы передумаете участвовать в электронном голосовании, заявление можно отозвать до 4 сентября. В этом случае вас внесут в список на избирательных участках. Напомним, что выбирать городскую Думу Москва будет 8 сентября.

Кстати, во вторник в столице провели генеральную репетицию электронного голосования - референдум о бездомных животных.

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