Поселок Симеиз - красивейшее местечко Крыма с древней историей. Его название греческого происхождения. Первыми обитателями поселка были тавры, оставившие после себя дольмены.

В прошлом веке здесь был построен элитный пансион, теперь это главный корпус отеля "Лиго Морская" с роскошной архитектурой и интерьером. Здесь царит атмосфера старинной усадьбы. Здание - самая крупная постройка дореволюционного Симеиза, прекрасно сохраненная и отреставрированная, с колоннами, высокими потолками, толстыми стенами, сохраняющими естественную прохладу. Это был пансион Николая Александрова-Дольника с морскими ваннами, солярием, автономной электростанцией и телефоном, шик для того времени.

Так же величественно строение и сегодня. Его архитектор Яков Семенов вместе с зодчим царя Николаем Красновым построил знаменитую виллу "Ксения", сейчас она - визитная карточка поселка. Ценители истинной красоты приезжают в Симеиз ежегодно. Кто хоть раз здесь побывал, возвращается обратно. Местная экзотика - это еще и кухня южнобережного Крыма с блюдами из морепродуктов: мидиями, рапанами, знаменитой барабулькой.

Здесь же прекрасный пляж с историческим названием "Нарышкинские камни". Курортный комплекс занимается его благоустройством. Пляж удалось превратить в прибрежный оазис с чистым берегом и дном. Ведется лабораторный контроль за состоянием воды. Дежурят спасатели.

Вокруг - парк с редкими деревьями: секвойядендроном, или мамонтовым деревом, кедрами, кипарисами. Вообще любителям туристических прогулок есть куда пойти. Поблизости - около 60 памятников истории и архитектуры. Кроме виллы "Ксения", это вилла "Мечта" в псевдомавританском стиле постройки начала прошлого века, Воронцовский дворец со знаменитым парком-памятником.

В окрестностях Симеиза находится удивительная по очертаниям гора Кошка. Ее контур оправдывает название. А какие с нее открываются виды. Когда-то на Кошке стоял замок Лимен-Кале, его руины, датированные XIII веком, сохранились до сих пор. А скала Дива привлекает таинственной легендой: злой дух в образе девы искушал монаха, за это добрые силы превратили его в камень. Симеиз удобно расположен между Ялтой и Севастополем. До него можно добраться на маршрутке из аэропорта или с пересадкой через Ялту, до которой всего 16 километров.