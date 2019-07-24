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24.07.2019 15:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ретроавтомобили перекроют 28 июля движение в центре Москвы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Во время заезда на автомобилях советского периода истории нашей страны частично перекроют улицы в центре столицы в ближайшее воскресенье. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

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Так полностью будет перекрыто движение 28 июля с 5:30 до 15:00 на ул. Ильинка. Полностью перекроют движение на Университетской площади и от нее до ул. Косыгина с 5:00 воскресенья и до 3:00 следующего дня. На Кремлевской набережной в районе Большого Москворецкого моста перекроют для движения крайнюю правую полосу 28 июля с 8:00 до 14:00.

Напомним, что авторалли стартует от Васильевского спуска, и, проделав 100-километровый вояж, 120 экипажей возвращаются к финишу в район парка Университета. Во время пути предполагается обед на территории Провиантских складов. Участвовать в заезде будут "Москвичи", "Чайки", "Волги", "Жигули", "Победы", ЗИЛы и другие машины отечественного автопрома более чем 30-летней давности.

Кстати

Первый подобный заезд состоялся летом 2014 года.

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