СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома

Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. Основанием стали недавние несанкционированные акции у здания Мосгоризбиркома.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по статье 141 УК РФ. Это решение было принято по итогам доследственной проверки в связи с несогласованными митингами. Следователи пришли к выводу, что акции были специально организованы, чтобы оказать давление на членов городской и окружных избирательных комиссий. Во время митингов, как отмечают в ГСУ, звучали угрозы насилия в отношении сотрудников избиркомов.

В ходе расследования сотрудники СК намерены допросить организаторов и участников несанкционированных акций.