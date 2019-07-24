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24.07.2019 14:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

СК возбудил дело после несанкционированной акции около МГИК

Текст: Иван Егоров, Иван Петров
Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 141 Уголовного кодекса РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий". Поводом стала несанкционированная акция, прошедшая возле здания Мосгоризбиркома 14 июля.
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС Фото: Кристина Бражникова/ТАСС
Фото: Кристина Бражникова/ТАСС

Как сообщили в Следственном комитете, в ходе проведения доследственной проверки было установлено, что "участники одного из движений с целью оказания давления на членов окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома, а также воспрепятствования их законной деятельности, организовали проведение заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома". Отмечается, что от этих лиц в адрес членов избирательных комиссий поступали угрозы применения насилия.

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На несанкционированную акцию, которую организаторы назвали "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму", 14 июля пришли около 1 тысячи человек. Участники собрались в Новопушкинском сквере, откуда проследовали сначала до мэрии Москвы, а затем до здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. Сначала их действия были мирными, но затем некоторые участники стали призывать собравшихся устроить бессрочную акцию и установить палатки. Участники отказались мирно разойтись и стали оказывать сопротивление органам правопорядка. После этого сотрудники правоохранительных органов разогнали буйных активистов.

Стоит отметить, что прокуратура Москвы еще 12 июля, то есть за два дня до этой акции, предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Как рассказали "РГ" в надзорном ведомстве, в некоторых социальных сетях ранее были размещены сведения о проведении 14 июля 2019 года на территории Новопушкинского сквера в Москве массового публичного мероприятия. В качестве цели мероприятия была заявлена встреча избирателей с кандидатами в депутаты Московской городской Думы.

"Вышеуказанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном законом порядке не было согласовано", - подчеркнули в столичной прокуратуре.

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В связи с этим прокурор Центрального административного округа вынес предостережения организаторам встречи Дарье Бесединой, Анастасии Брюхановой, Юлии Галяминой, Кириллу Гончарову, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Максиму Круглову, Дмитрию Клочкову, Сергею Митрохину, Елене Русаковой, Любови Соболь, Александру Соловьеву, Сергею Цукасову, Роману Юнеману, Константину Янкаускасу и Илье Яшину. Всех их предупредили о недопустимости нарушения действующего законодательства и об ответственности в случае его нарушения. "Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - подчеркнули в прокуратуре.

Санкция статьи 141 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей.

Делом будут заниматься следователи Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве. Они проведут допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетирований. Впрочем, пока никаких имен конкретных фигурантов, в отношении которых будет расследоваться дело, следователи не называют.

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