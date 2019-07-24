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24.07.2019 14:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков

Текст: Александр Мелешенко

На месте строительства моста через Москву-реку в составе Юго-Восточной хорды не превышен радиационный фон, а участки с проблемной экологической обстановкой учитывались при проектировании хорды и не будут затронуты. Об этом рассказал директор ГКУ Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" Василий Десятков.

Фото: РИА Новости
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"Радиационный фон в зоне будущей стройки измерялся трижды. Сначала при экологических изысканиях упор был сделан на поверхностные пробы, затем на глубинные. Анализ показал, что при допустимых нормах до 0,2 микрозиверт здесь 0,1-0,14. Наличие повышенного фона радионуклидов не обнаружено. Фон в пределах допустимого", - цитирует его официальный портал столичного Стройкомплекса.

Территория на берегу Москвы-реки, где фиксируется повышенный радиационный фон, в зону будущей стройки не входит. До ближайшего очага с проблемной экологической обстановкой остается минимум 200 метров, подчеркнул Десятков. "В любом случае, до начала строительства проект хорды пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы, по результатам которой в него при необходимости будут внесены корректировки. Строительство начнется только после прохождения всех процедур", - добавил он.

Напомним, мост через Москву-реку в составе хорды пройдет рядом с территорией Московского завода полиметаллов. Там, на берегу реки, в 1940-1960 годы были сделаны радиационные захоронения. Предполагаемое строительство хорды в этом месте вызвало обеспокоенность жителей и экологов, полагающих, что работы могут затронуть радиационный могильник.

Инфографика: Хордовое кольцо Москвы

Проектировщики заверили, что это не так. Территория со сложной экологической обстановкой находится под постоянным контролем специалистов ФГУП "Радон". На время строительства также решено организовать постоянный мониторинг экологической обстановки.

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