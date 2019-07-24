Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на арест бизнесмена Олега Медведева в прошлом Шишканова.

Михайлова, известного в молодости по прозвищу Шишкан, подозревают к принадлежности к высшей иерархии криминального мира. Ранее Басманный суд арестовал его до 12 сентября удовлетворив ходатайство следствия, которое инкриминировало Медведеву новую статью Уголовного кодекса.

Как писали СМИ, в прошлом году якобы на негласное место главы воровского мира вместо Шакро Молодого, который получил длительный срок заключения, был избран Олег Шишканов. В 1997 году он сменил фамилию на Михайлов и начал заниматься легальным бизнесом. В том числе спонсировал футбольный клуб "Сатурн". Потом долгое время жил в Испании.

Защита настаивает, что Медведев-Шишканов не виновен в предъявленных обвинениях. По мнению адвокатов, оперативники сделали вывод о его причастности к криминальному миру по обнаруженной на дне бассейна розе ветров, которая иногда ассоциируют с "воровской звездой".

Сам Олег Медведев пояснил в суде, что не знает в чем его обвиняют. Он сообщил, что не преступал закон и никого не организовывал, а работает соучредителем и совладельцем подмосковного бизнес-парка "Plaza Ramstars". Адвокаты предоставили суду поручительства более 40 известных в России спортсменов, тренеров и звезд эстрады, которые называют Медведева порядочным человеком и патриотом своей страны, который организовывает спортивных мероприятий, нацеленных на популяризацию здорового образа жизни.

По статье "о занятии высшего положения в преступной иерархии", которая появилась весной в Уголовном кодексе, Медведеву-Шиканову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн рублей.