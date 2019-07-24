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24.07.2019 18:43
Проект: В регионах

В Калуге отметили День работника торговли

Работников отрасли поздравили Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Ефремов и министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

- Торговля - один из важнейших секторов экономики, без которого невозможно представить современную жизнь, - отметил в своём выступлении Александр Иванов, - эта сфера позволяет пополнять городской бюджет, создавать новые рабочие места, развивать социальную инфраструктуру. Ежегодный оборот розничной торговли в Калуге превышает 50 миллиардов рублей. Депутаты Городской Думы уделяют развитию торговой сферы самое пристальное внимание, Городской Думой была утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, постоянно ведётся работа по совершенствованию этого документа.

Фото: Калужская городская Дума
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В целом, можно с уверенностью сказать, что за последние годы торговые предприятия нашего города прошли большой путь в своём развитии, была проведена огромная работа по расширению ассортимента продукции и повышению качества услуг. Я желаю вам, дорогие друзья не сбавлять оборотов и стремится к новым профессиональным успехам и достижениям!

Заслуженным работникам торговли были вручены почётные грамоты и благодарственные письма, также их ждал праздничный концерт.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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