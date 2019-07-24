В Костромской области, переживающей кризис перепроизводства жилья, вынесен первый в истории региона суровый приговор застройщику по делу об обмане дольщиков. Учредитель скандально известной строительной фирмы "Чайка" проведет в колонии четыре года.

Жесткая посадка

Как рассказали в прокуратуре области, в течение многих лет бизнесмен руководил строительной фирмой "Чайка", которая возводила многоквартирные дома на средства дольщиков. С 2014 по 2016 год руководитель фирмы собирал деньги жителей на возведение двух многоквартирных домов на Некрасовском шоссе в Костроме. Однако взятые обязательства застройщик не выполнил. Строительство жилья оказалось заморожено. Новостройки, простоявшие несколько лет без крыши, начали разрушаться.

"От его действий пострадало 36 человек. В общей сложности, он получил от них более 49 миллионов рублей. Но строительные работы были проведены только на 37 миллионов", - добавили в прокуратуре.

Некоторые квартиры в недостроенном доме предприимчивый делец умудрился реализовать дважды. Одному из клиентов в 2015 году злоумышленник продал квартиру, право собственности на которую уже было зарегистрировано на другого человека. В результате двойной продажи бизнесмен незаконно получил от дольщика около полутора миллионов рублей.

Суд признал руководителя "Чайки" виновным по части 4 статьи 160 и части 4 статьи 159 УК РФ (растрата и мошенничество, совершенные в особо крупном размере). Его приговорили к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима. Этот приговор стал первым случаем в истории регионального правосудия, когда за обман дольщиков предприниматель получил наказание в виде не условного, а реального лишения свободы.

Сейчас в суде рассматривается еще одно громкое дело, связанное со строительным бизнесом. На скамье подсудимых - бывший депутат Костромской областной думы, генеральный директор группы компаний "Костромагорстрой" Евгений Нагоров. Его обвиняют в совершении шести преступлений о невыплате зарплаты, а также в 24 эпизодах злостного неисполнения решений суда. По количеству обманутых дольщиков объекты компании экс-депутата в перечне проблемных недостроев Костромы занимают первое место. Недостроенными остаются три девятиэтажки на 72, 96 и 161 квартиру на улице Галичской и в микрорайоне "Новый город" в Костроме и один двенадцатиэтажный дом в "Новом городе" на 75 квартир. В общей сложности новоселье в этих домах должны были справить более 400 семей, однако сроки сдачи объектов в эксплуатацию оказались нарушены.

Работа над ошибками

До января 2015 года Кострома считалась одним из наиболее благополучных регионов ЦФО, где не было зарегистрировано ни одного обманутого дольщика. Однако банкротство строительного гиганта "СУ-155", возводившего дома во многих регионах страны, "наградило" Кострому сразу двумя проблемными недостроями на Агашкиной Горе в Заволжском районе города.

Затем реестр обманутых дольщиков начал пополняться все новыми пострадавшими от действий недобросовестных дельцов. Несостоявшиеся новоселы начали объединяться и устраивать уличные акции протеста, требуя от властей вмешаться в ситуацию. Некоторые выходили в центр города с плакатами, а самые отчаявшиеся даже устанавливали в Центральном городском парке раскладушки и палатки, сетуя, что из-за проблем со строительством квартир дольщикам негде жить.

К сентябрю 2018 года в областном списке жертв нечистых на руку застройщиков числилась уже 121 пострадавшая семья. При этом власти отмечали, что, учитывая общие объемы замороженного жилищного строительства в регионе, уже в ближайшее время в список обманутых может войти до 600 семей.

Большинство проблемных домов планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году

Чтобы не допустить социального взрыва, в 2018 году специалисты областного департамента строительства обследовали все имеющиеся долгострои и потенциально проблемные дома, где отмечалось отставание от графика и финансовое положение застройщиков выглядело неустойчивым. После этого в Костроме разработали комплекс мер, призванных решить проблемы обманутых дольщиков.

В конце 2018 года депутаты областной Думы приняли новый закон, который позволил компенсировать затраты инвесторов, согласившихся "довести до ума" чужие недострои. Сначала санаторам начали передавать права на неоплаченные квартиры, которые они впоследствии смогут реализовать. А затем подрядчикам стали предоставлять земельные участки под будущее строительство без торгов.

Новый региональный закон о санации долгостроев оказался востребованным: уже очень скоро для многих проблемных многоэтажек в Костроме нашлись инвесторы.

- Такие механизмы позволили уже в 2018 году достроить в Костроме 100-квартирный дом на улице Рабочей и дом на улице Катушечной, а также дом в поселке Никольское. Ключи от своих долгожданных квартир получили 142 семьи обманутых дольщиков, - рассказал костромской губернатор Сергей Ситников, выступая с докладом перед депутатами областной Думы.

Возвращение "Чайки"

Незадолго до вынесения обвинительного приговора учредителю скандально знаменитой фирмы "Чайка" обманутых дольщиков пригласили посетить замороженную три года назад стройку. В торжественной обстановке 43 семьям вручили ключи от новых квартир на Некрасовском шоссе, заселения в которые дольщики ждали почти пять лет. Найденный властями инвестор сумел спасти брошенные многоэтажки и закончить работы в рекордные девять месяцев. Получая ключи, многие дольщики "Чайки" не могли сдержать слез.

- Спасибо за этот региональный закон, благодаря которому мы теперь имеем крышу над головой. До сих пор не верится, что наш вопрос решен, - поделилась своей радостью с журналистами жительница дома № 34 на Некрасовском шоссе Ольга Воронцова.

По данным департамента строительства, сейчас на территории региона насчитывается 11 проблемных объектов, при возведении которых использовались деньги дольщиков. Десять из них находятся в Костроме, один - в городе Буе. При этом в реестре обманутых дольщиков числится 272 человека.

- За шесть месяцев 2019 года удалось завершить достройку и ввести в эксплуатацию еще шесть проблемных домов - на Некрасовском шоссе и на улице Московской в Костроме, а также в поселке Красное-на-Волге, 322 дольщика въехали в свои новые квартиры. Одиннадцать проблемных объектов включены в региональный план-график. При этом на четырех объектах ведутся работы по завершению строительства. Большинство проблемных домов планируется достроить и ввести в эксплуатацию уже в текущем году, - заявил костромской губернатор.

Полностью вопрос восстановления прав обманутых дольщиков власти обещают решить к 2021 году.

Кстати

Далеко не все проблемные дома, в которые были вложены средства дольщиков, оказались заморожены из-за использования строителями мошеннических схем. В некоторых случаях причиной краха оказались внутренние проблемы строительных компаний и невнимание их руководства к меняющейся ситуации на рынке. По данным властей, на протяжении последних шести лет в Костромской области возведение жилья велось опережающими темпами. Регион каждый год превышал установленные минстроем целевые показатели. В результате сверх плана оказалось построено около 150 тысяч квадратных метров жилья. Более 2000 новых квартир площадью свыше 350 тысяч квадратных метров до сих пор не могут дождаться новоселов, поскольку в непростой экономической ситуации покупательский спрос на жилье сильно упал. По данным риелторов, как минимум еще полтора года Кострома может спокойно жить на "старых запасах", вообще не вводя в эксплуатацию новых домов, и при этом дефицита недвижимости на первичном рынке не возникнет. Сегодня на одного жителя Костромской области приходится более 27 квадратных метров жилья, в то время как средний показатель в регионах ЦФО находится на уровне чуть более 25 квадратных метров на человека.