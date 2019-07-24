В арбитражном суде Москвы начался третий процесс по делу о выводе в 2016 году крупных активов, принадлежавших ПАО СК "Росгосстрах".

Речь идет как минимум о трех сделках, в результате которых "Росгосстрах" утратил активы на сумму около полутора миллиардов рублей.

В рамках этого процесса оспариваются взаимосвязанные сделки, совершенные в течение короткого времени бывшим директором одной из структур "Росгосстраха" .

Таким образом, к примеру, компания лишилась более 500 миллионов рублей, получив в собственность облигации фирм, находившихся в предбанкротном состоянии. Речь идет о РГС-Недвижимость и банке "Открытие".

Экспертов поразил тот факт, что покупка облигаций банка "Открытие" в пользу "Росгосстраха" состоялась всего за один день до введения временного управления, в результате чего выплата по ним оказалась невозможной.

За всеми незаконными сделками, по мнению следственных органов, стоит бывший глава компании Сергей Хачатуров. Он арестован и находится в следственном изоляторе "Лефортово". Правоохранительные органы установили, в частности, что сто процентов долей в уставном капитале сети медицинских учреждений ООО "Медис" стоимостью 827 миллионов рублей были внесены в уставный капитал подконтрольного Хачатурову общества. Взамен "Росгосстрах" получил не имеющую ценности трехпроцентную долю в одной из компаний.

Огромные убытки оказались непосильными для Хачатурова. И "Росгосстрах" вернулся в лоно государства.

В марте следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела Сергея Хачатурова. К предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 миллиардов рублей и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно - в растрате имущества его собственной фирмы "РГС-активы" на 2 миллиарда рублей.