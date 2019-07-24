Новости

Умер Рутгер Хауэр 21:00
МИД России возмутился блокировкой информационного сайта в Латвии 21:00
Борис Джонсон в своей первой речи назвал дату Brexit 20:59
СК возбудил первое дело о массовой гибели пчел в России 20:50
Audi сделала кроссовер Q3 похожим на Renault Arkana 20:31
Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 20:10
Лифтбек Skoda Octavia впервые попал на фото 19:40
Минск назвали одним из лучших европейских городов без туристических толп 19:33
В Дагестане восемь бойцов МВД пострадали при опрокидывании грузовика 19:27
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии 19:26
Бенедикт Камбербэтч сыграет самого известного художника-кошатника 19:17
В Москве показали гоночную машину из конструктора 19:15
На острове Мэн найдено бесподобное украшение возрастом 4000 лет 19:06
В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада 18:55
Названа причина развития самого смертельного среди россиян типа рака 18:52
ФАС оштрафовала Google за рекламу дипломных работ 18:50
Жуткая легенда о Первом крестовом походе оказалась правдой 18:50
Видео: В шумерском городе Ур раскопали "идеальный" древний объект 18:49
Врачи рассказали о главной опасности маникюра 18:48
Мэра столицы Сомали ранил террорист-смертник 18:47
Выступление Вакарчука перед российскими бизнесменами в Монако попало в Сеть 18:33
Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 20:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Деньги шли банкротам

Слушается дело о выводе активов страховой компании
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(7920)
В арбитражном суде Москвы начался третий процесс по делу о выводе в 2016 году крупных активов, принадлежавших ПАО СК "Росгосстрах".

Речь идет как минимум о трех сделках, в результате которых "Росгосстрах" утратил активы на сумму около полутора миллиардов рублей.

В рамках этого процесса оспариваются взаимосвязанные сделки, совершенные в течение короткого времени бывшим директором одной из структур "Росгосстраха" .

Московские судьи рассмотрели почти 900 тысяч дел за первые 6 месяцев 2019 года

Таким образом, к примеру, компания лишилась более 500 миллионов рублей, получив в собственность облигации фирм, находившихся в предбанкротном состоянии. Речь идет о РГС-Недвижимость и банке "Открытие".

Экспертов поразил тот факт, что покупка облигаций банка "Открытие" в пользу "Росгосстраха" состоялась всего за один день до введения временного управления, в результате чего выплата по ним оказалась невозможной.

За всеми незаконными сделками, по мнению следственных органов, стоит бывший глава компании Сергей Хачатуров. Он арестован и находится в следственном изоляторе "Лефортово". Правоохранительные органы установили, в частности, что сто процентов долей в уставном капитале сети медицинских учреждений ООО "Медис" стоимостью 827 миллионов рублей были внесены в уставный капитал подконтрольного Хачатурову общества. Взамен "Росгосстрах" получил не имеющую ценности трехпроцентную долю в одной из компаний.

Фото: РИА Новости
Мосгорсуд оставил в силе приговор вандалу, повредившему картину Репина

Огромные убытки оказались непосильными для Хачатурова. И "Росгосстрах" вернулся в лоно государства.

В марте следователи ФСБ завершили предварительное расследование уголовного дела Сергея Хачатурова. К предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 миллиардов рублей и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно - в растрате имущества его собственной фирмы "РГС-активы" на 2 миллиарда рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
Умер Рутгер Хауэр