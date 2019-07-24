В Москве парковочный инспектор отбился от автохама на Lexus

В центре Москвы инспектор "АМПП" (организация, отвечающая за платные парковки) сумел отбиться от агрессивного водителя Lexus. Видео с этой сценой попало в популярные паблики и облетело интернет.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "АМПП", это произошло, когда инспектор находился на работе. Сотрудник снимал номера припаркованных машин на планшет и заметил, что регистрационные знаки премиального Lexus закрыты. Так обычно поступают москвичи на дорогих иномарках, чтобы их не штрафовали за неоплаченную парковку.

Инспектор подошел к водителю и попросил открыть номер. Тогда автохам набросился на сотрудника "АМПП", пнул его велосипед, а потом начал избивать. Инспектор был вынужден применить силу, и это позволило "нейтрализовать" владельца Lexus. После этого представитель "АМПП" написал заявление в полицию.