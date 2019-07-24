В Подмосковье задержана семья рабовладельцев

Против двоих граждан Таджикистана - 51-летней женщины и ее взрослого сына - возбудили уголовное дело по редко применяемой статье 127.2 УК РФ. Семью обвинили в использовании труда рабов.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, предполагаемых рабовладельцев задержали в Серпуховском районе Подмосковья. Там на сельхозплантациях работали приезжие из Узбекистана. Подозреваемый привез их в Московскую область и обещал заплатить по 250 долларов за полмесяца работ. Женщина взяла у них документы якобы для оформления патентов, а на самом деле просто спрятала паспорта. Мужчины оказались на положении рабов: без документов и денег.

Сотрудникам угрозыска удалось задержать подозреваемых. Следователи намерены выяснить, сколько именно рабов они держали в Подмосковье. Скоро подследственным изберут меру пресечения, СК настаивает на аресте.