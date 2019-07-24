В среду в Москве потеплеет до 23 градусов

Пасмурно, дождливо и тепло будет в столичном регионе в среду, 24 июля. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, максимальный прогрев воздуха возможен в первой половине дня, в вечерние часы термометры не опустятся ниже +15. Ветер все также восточный, не сильнее 8-10 м/с. Временами возможны дожди. По данным синоптиков, ожидается до 5-7 мм осадков.

Отметим, что аналогичная погода ожидается в ближайшие рабочие дни недели.

Кстати, самый жаркий день 24 июля был в 2010 году, когда воздух прогрелся до +36,7, а в 1901 году, напротив, на термометрах в этот день зафиксировали температурный минимум, который составил +4,8.