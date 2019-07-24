В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании

24 июля в Москве начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах городской думы.

Как уже писала "РГ", электронное голосование будет впервые применено в качестве эксперимента именно на выборах в столичный парламент. Участвовать могут избиратели в округах № 1, 10 и 30. Чтобы проголосовать дистанционно, им нужно подтвердить свою регистрацию на mos.ru в центрах "Мои документы" и подать заявление в личном кабинете на портале мэрии.

Это можно сделать до 4 сентября, а само голосование состоится 8 сентября.