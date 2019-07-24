Воронежскую область отметили за успехи в развитии моногородов

В топ-10 лучших моногородов России по итогам 2018 года вошел Павловск. Итоги рейтинга назвали 15 июля на межрегиональном форуме в Тольятти с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина, представителей различных институтов развития территорий и бизнеса, а также глав субъектов страны - в том числе воронежского губернатора Александра Гусева. Они обсудили текущие проблемы и перспективы поддержки муниципалитетов с монопрофильной экономикой.

Ключевым инвестором ТОСЭР "Павловск" стала компания "Агроэко" с проектом мясокомбината, который введут в строй в 2020 году. Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области

Не зря учились

В моногородах проживает каждый десятый россиянин. В стране 319 населенных пунктов, чья экономика жестко зависит от одного крупного предприятия. Если такие производства работают нестабильно, а альтернатив им нет, трудоспособные граждане вынуждены уезжать. Город становится "депрессивным", и восстановить пульс жизни с каждым годом становится все сложнее. Чтобы остановить отток людей и сделать родные места привлекательными для них, государство с 2016 года реализует целый комплекс мер. Павловск, по мнению экспертов, прибегает к таким мерам наиболее активно.

- В первую десятку рейтинга вошли муниципалитеты, которые максимально используют инструменты поддержки, а также навыки и знания, полученные управленческими командами в рамках нашей образовательной программы, - отметила руководитель Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

В Воронежской области есть и другие территории с монопрофильной экономикой - Семилуки, Россошь и поселок Елань-Коленовский. Как рассказал на пленарном заседании форума губернатор Александр Гусев, региональная программа "Комплексное развитие моногородов Воронежской области" на 2017-2018 годы позволила аккумулировать почти 960 миллионов рублей, которые в приоритетном порядке были направлены на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, а также на благоустройство общественных пространств.

Во всех четырех моногородах удалось отремонтировать главные улицы. В Семилуках построили мини-стадион и установили памятник местному поэту Сидорову. В Павловске преобразилась площадь - ее украсили светодинамическим фонтаном. Берег реки Дон укрепили, а одну из городских спортплощадок подготовили для сдачи нормативов ГТО.

Еланьколеновцы получили общедоступный зал для силовых тренировок и спортивных состязаний, а также площадку для мини-футбола и волейбола (с возможностью трансформации в корт для тенниса и бадминтона) - долгое время территория находилась в запустении, теперь же на ней можно с пользой проводить досуг. В центре поселения реконструировали сквер "Молодежный".

В Россоши благоустройство вышло самым масштабным. Новый парк "Студенческий" был включен в реестр минстроя как одна из лучших реализованных практик в своей категории. Кроме того, россошанцы при поддержке облбюджета завершили первый этап работы в экопарке "Каялов бор" близ Октябрьской площади, привели в порядок зеленую зону по улице Пролетарской, снабдили информационными табличками объекты историко-культурного наследия. Перед школами и детсадами появились "лежачие полицейские". Здание бывшей котельной на улице Заводской переоборудовали в спортзал.

- Анализ социально-экономической ситуации в моногородах Воронежской области по итогам 2018 года показал сокращение уровня регистрируемой безработицы и количества безработных, рост среднемесячной зарплаты, - добавили в департаменте экономического развития региона. - В течение 2017-2018 годов во всех четырех моногородах было создано 2690 постоянных и временных рабочих мест (в 2016 году - 151 место). Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за этот же период увеличился на 5,74 миллиарда рублей.

Инвестор поможет

Благодаря активности региональных властей в Павловске в марте 2018 года была создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это позволяет инвесторам получать льготы при размещении производств.

В частности, резиденты ТОСЭР смогут платить страховые взносы по ставке 7,6 процента. Ставка налога на прибыль (в части, зачисляемой в облбюджет) в первые пять лет будет равна пяти процентам, в следующие пять - десяти. Налог на имущество организаций в течение первой пятилетки сведут к нулю, еще столько же времени его можно будет платить по ставке 1,1 процента. Земельный налог обещают не взимать.

Благодаря активности региональных властей в Павловске была создана территория опережающего социально-экономического развития

Первые резиденты уже появились. Якорным инвестором стала ГК "Агроэко" (владеет несколькими свинокомплексами на территории региона) с проектом мясокомбината, который планируют ввести в строй к 2020 году. Здесь будет организован убой животных, хранение и переработка свинины. Общий объем вложений - 12,4 миллиарда рублей. Это один из самых масштабных инвестпроектов, реализуемых в Воронежской области. На мясохладобойне "Агроэко" сможет трудиться более тысячи павловчан.

ООО "Сладуника" намерено запустить переработку ягод (земляники, малины и ежевики) - выпускать замороженную и сушеную продукцию. Проект обойдется почти в полмиллиарда рублей. Еще шесть резидентов будут объявлены до конца года. Как сообщили в департаменте экономического развития области, с этими компаниями заключены рамочные соглашения, параметры проектов находятся в стадии проработки. Запланированный объем инвестиций в сумме составляет 2,1 миллиарда рублей, количество новых рабочих мест - 345.

Возможно, перечень видов экономической деятельности, которыми могут заниматься резиденты павловской ТОСЭР, будет расширен. Такое решение приняла комиссия при минэкономразвития относительно пяти "особых" территорий.

Жилье и кадры - в приоритете

Сейчас в правительстве РФ рассматривают проект федеральной программы "Развитие моногородов". Предыдущая завершилась досрочно. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, предстоит провести "перезагрузку" и выбрать наиболее эффективные меры поддержки.

Основные инструменты, как и прежде, призваны стимулировать предпринимательскую деятельность. Моногорода Воронежской области могут получить компенсацию за поддержку инвесторов и средства на создание инфраструктуры, необходимой для новых предприятий. К примеру, дорогу к мясокомбинату "Агроэко" в Павловске частично профинансирует Фонд развития моногородов.

- Правительство области готово участвовать в мероприятиях, предусмотренных госпрограммой, - подчеркнул на форуме губернатор Александр Гусев. - Мы подготовили ряд предложений для включения в проект, в том числе о необходимости повышения качества среды в моногородах, обеспечении жильем сотрудников компаний-инвесторов и обеспечении предприятий квалифицированными кадрами.

Так, есть смысл внедрить в учебных заведениях моногородов программы переподготовки по специальностям, востребованным на новых предприятиях. Таких ссузов в регионе девять. Предполагается, что местным инвесторам понадобятся компетентные кадры в сфере сельского хозяйства, обработки древесины, производства бумажных и металлических изделий, электрооборудования и автотранспортных средств, а также рабочие, умеющие ремонтировать такую технику.

"Квартирный вопрос" можно решать по схеме, которая уже опробована в действующей государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", пояснил Гусев. Из федеральной и региональной казны софинансируются расходы муниципалитетов либо частных инвесторов, которые строят в селах жилье и затем по договору найма предоставляют его работникам предприятий.

Что касается благоустройства, то включение его в госпрограмму позволит сконцентрировать федеральные и региональные ресурсы на решении приоритетных задач развития моногородов, считают в правительстве Воронежской области:

- Улучшение качества среды будет способствовать повышению привлекательности моногородов как территорий для ведения бизнеса, учебы и проживания. Кроме того, проведение мероприятий по благоустройству позволит повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития малой родины.

Справка "РГ"



Наиболее крупные инвестиционные проекты, начатые в моногородах Воронежской области за последние несколько лет, совокупно принесут в экономику региона более 17 миллиардов рублей. Львиная доля средств, как уже было сказано, осваивается в Павловске. Семилуки в свою очередь получили завод по выпуску алюминиевого профиля (общий объем средств, затраченных ООО "АВА-Трейд" с 2010 года, оценивают в 1,6 миллиарда рублей). Более 700 миллионов потребовала модернизация производства ОАО "Семилукский огнеупорный завод", начатая в 2015-м. Проект рассчитан до 2020 года включительно. В том же городе строится мебельная фабрика ООО "Фабриче РУС" за 250 миллионов рублей. В Россоши ключевым инвестпроектом называют производственно-логистический комплекс компании "Дельта-пак" (период реализации - 2016-2022 годы, объем капиталовложений - 415 миллионов). Еще 20 миллионов до 2022 года потратит фирма "Россошанский питомник" на проект по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур. В поселке Елань-Коленовском ждут модернизации сахарного завода, на которую собственнику предстоит направить свыше 1,9 миллиарда рублей.