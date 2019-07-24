Воронежскую область отметили за успехи в развитии моногородов

Не зря учились
В моногородах проживает каждый десятый россиянин. В стране 319 населенных пунктов, чья экономика жестко зависит от одного крупного предприятия. Если такие производства работают нестабильно, а альтернатив им нет, трудоспособные граждане вынуждены уезжать. Город становится "депрессивным", и восстановить пульс жизни с каждым годом становится все сложнее. Чтобы остановить отток людей и сделать родные места привлекательными для них, государство с 2016 года реализует целый комплекс мер. Павловск, по мнению экспертов, прибегает к таким мерам наиболее активно.
- В первую десятку рейтинга вошли муниципалитеты, которые максимально используют инструменты поддержки, а также навыки и знания, полученные управленческими командами в рамках нашей образовательной программы, - отметила руководитель Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
В Воронежской области есть и другие территории с монопрофильной экономикой - Семилуки, Россошь и поселок Елань-Коленовский. Как рассказал на пленарном заседании форума губернатор Александр Гусев, региональная программа "Комплексное развитие моногородов Воронежской области" на 2017-2018 годы позволила аккумулировать почти 960 миллионов рублей, которые в приоритетном порядке были направлены на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, а также на благоустройство общественных пространств.
Во всех четырех моногородах удалось отремонтировать главные улицы. В Семилуках построили мини-стадион и установили памятник местному поэту Сидорову. В Павловске преобразилась площадь - ее украсили светодинамическим фонтаном. Берег реки Дон укрепили, а одну из городских спортплощадок подготовили для сдачи нормативов ГТО.
Еланьколеновцы получили общедоступный зал для силовых тренировок и спортивных состязаний, а также площадку для мини-футбола и волейбола (с возможностью трансформации в корт для тенниса и бадминтона) - долгое время территория находилась в запустении, теперь же на ней можно с пользой проводить досуг. В центре поселения реконструировали сквер "Молодежный".
В Россоши благоустройство вышло самым масштабным. Новый парк "Студенческий" был включен в реестр минстроя как одна из лучших реализованных практик в своей категории. Кроме того, россошанцы при поддержке облбюджета завершили первый этап работы в экопарке "Каялов бор" близ Октябрьской площади, привели в порядок зеленую зону по улице Пролетарской, снабдили информационными табличками объекты историко-культурного наследия. Перед школами и детсадами появились "лежачие полицейские". Здание бывшей котельной на улице Заводской переоборудовали в спортзал.
- Анализ социально-экономической ситуации в моногородах Воронежской области по итогам 2018 года показал сокращение уровня регистрируемой безработицы и количества безработных, рост среднемесячной зарплаты, - добавили в департаменте экономического развития региона. - В течение 2017-2018 годов во всех четырех моногородах было создано 2690 постоянных и временных рабочих мест (в 2016 году - 151 место). Объем привлеченных инвестиций в основной капитал за этот же период увеличился на 5,74 миллиарда рублей.
Инвестор поможет
Благодаря активности региональных властей в Павловске в марте 2018 года была создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это позволяет инвесторам получать льготы при размещении производств.
В частности, резиденты ТОСЭР смогут платить страховые взносы по ставке 7,6 процента. Ставка налога на прибыль (в части, зачисляемой в облбюджет) в первые пять лет будет равна пяти процентам, в следующие пять - десяти. Налог на имущество организаций в течение первой пятилетки сведут к нулю, еще столько же времени его можно будет платить по ставке 1,1 процента. Земельный налог обещают не взимать.
Первые резиденты уже появились. Якорным инвестором стала ГК "Агроэко" (владеет несколькими свинокомплексами на территории региона) с проектом мясокомбината, который планируют ввести в строй к 2020 году. Здесь будет организован убой животных, хранение и переработка свинины. Общий объем вложений - 12,4 миллиарда рублей. Это один из самых масштабных инвестпроектов, реализуемых в Воронежской области. На мясохладобойне "Агроэко" сможет трудиться более тысячи павловчан.
ООО "Сладуника" намерено запустить переработку ягод (земляники, малины и ежевики) - выпускать замороженную и сушеную продукцию. Проект обойдется почти в полмиллиарда рублей. Еще шесть резидентов будут объявлены до конца года. Как сообщили в департаменте экономического развития области, с этими компаниями заключены рамочные соглашения, параметры проектов находятся в стадии проработки. Запланированный объем инвестиций в сумме составляет 2,1 миллиарда рублей, количество новых рабочих мест - 345.
Возможно, перечень видов экономической деятельности, которыми могут заниматься резиденты павловской ТОСЭР, будет расширен. Такое решение приняла комиссия при минэкономразвития относительно пяти "особых" территорий.
Жилье и кадры - в приоритете
Сейчас в правительстве РФ рассматривают проект федеральной программы "Развитие моногородов". Предыдущая завершилась досрочно. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, предстоит провести "перезагрузку" и выбрать наиболее эффективные меры поддержки.
Основные инструменты, как и прежде, призваны стимулировать предпринимательскую деятельность. Моногорода Воронежской области могут получить компенсацию за поддержку инвесторов и средства на создание инфраструктуры, необходимой для новых предприятий. К примеру, дорогу к мясокомбинату "Агроэко" в Павловске частично профинансирует Фонд развития моногородов.
- Правительство области готово участвовать в мероприятиях, предусмотренных госпрограммой, - подчеркнул на форуме губернатор Александр Гусев. - Мы подготовили ряд предложений для включения в проект, в том числе о необходимости повышения качества среды в моногородах, обеспечении жильем сотрудников компаний-инвесторов и обеспечении предприятий квалифицированными кадрами.
Так, есть смысл внедрить в учебных заведениях моногородов программы переподготовки по специальностям, востребованным на новых предприятиях. Таких ссузов в регионе девять. Предполагается, что местным инвесторам понадобятся компетентные кадры в сфере сельского хозяйства, обработки древесины, производства бумажных и металлических изделий, электрооборудования и автотранспортных средств, а также рабочие, умеющие ремонтировать такую технику.
"Квартирный вопрос" можно решать по схеме, которая уже опробована в действующей государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий", пояснил Гусев. Из федеральной и региональной казны софинансируются расходы муниципалитетов либо частных инвесторов, которые строят в селах жилье и затем по договору найма предоставляют его работникам предприятий.
Что касается благоустройства, то включение его в госпрограмму позволит сконцентрировать федеральные и региональные ресурсы на решении приоритетных задач развития моногородов, считают в правительстве Воронежской области:
- Улучшение качества среды будет способствовать повышению привлекательности моногородов как территорий для ведения бизнеса, учебы и проживания. Кроме того, проведение мероприятий по благоустройству позволит повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития малой родины.
Справка "РГ"
Наиболее крупные инвестиционные проекты, начатые в моногородах Воронежской области за последние несколько лет, совокупно принесут в экономику региона более 17 миллиардов рублей. Львиная доля средств, как уже было сказано, осваивается в Павловске. Семилуки в свою очередь получили завод по выпуску алюминиевого профиля (общий объем средств, затраченных ООО "АВА-Трейд" с 2010 года, оценивают в 1,6 миллиарда рублей). Более 700 миллионов потребовала модернизация производства ОАО "Семилукский огнеупорный завод", начатая в 2015-м. Проект рассчитан до 2020 года включительно. В том же городе строится мебельная фабрика ООО "Фабриче РУС" за 250 миллионов рублей. В Россоши ключевым инвестпроектом называют производственно-логистический комплекс компании "Дельта-пак" (период реализации - 2016-2022 годы, объем капиталовложений - 415 миллионов). Еще 20 миллионов до 2022 года потратит фирма "Россошанский питомник" на проект по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур. В поселке Елань-Коленовском ждут модернизации сахарного завода, на которую собственнику предстоит направить свыше 1,9 миллиарда рублей.