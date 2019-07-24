В 12 районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за циклона

Экстренные предупреждения об ожидаемых обильных осадках (15-30 миллиметров и более) направлены в двенадцать районов Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сильные и очень сильные дожди прогнозируются в Тымовском, Смирныховском, Поронайском, Углегорском, Макаровском, Томаринском, Невельском, Долинском, Анивском, Корсаковском, Холмском и Александровск-Сахалинском районах. Уровень воды в реках, как предполагают в Сахалинском управлении Росгидромета, может подняться на 0,5 -1,5 метра.

Приведены в готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий стихии.

Жителям перечисленных районов рекомендуют не покидать без крайней необходимости пределы населенных пунктов, уточнить местонахождение родных и близких.