Первые ипотечные договоры со ставкой под два процента жители Дальнего Востока смогут оформить к концу текущего года. Между тем уже сегодня в Приморском крае действуют программы, которые помогают сэкономить на покупке жилья.

Получить заем на приобретение жилплощади по льготной ставке шесть процентов годовых или рефинансироватьдействующую ипотеку могут семьи с двумя и более детьми. Фото: Пресс-служба администрации приморского края

Молодым супругам и "гектарщикам"

Двухпроцентная льготная ипотека предназначена для молодых семей, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, и участников программы "Дальневосточный гектар".

Согласно проекту документа льготную ипотеку станут выдавать сроком до 20 лет, без первоначального взноса. Максимальный размер займа составит четыре миллиона рублей - и для строительства, и для приобретения жилья экономкласса для молодых семей. По словам министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, на это уже предусмотрено 15 миллиардов рублей.

Сейчас в регионах ДФО в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий стоят 15,8 тысячи молодых семей. Кроме того, 8,2 тысячи "гектарщиков" заявили, что готовы построить дом на участке.

Приморский край удерживает региональное лидерство по количеству выданных "дальневосточных гектаров" - их уже около 15 тысяч, так что эта мера поддержки найдет своих получателей в крае. Можно не сомневаться, что воспользуются предложением и молодые семьи.

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В Приморье разработаны и действуют региональные льготные программы для бюджетников и семей с детьми. Так, АО "Корпорация развития жилищного строительства" (КРЖС) - аккредитованный партнер со статусом регионального оператора "ДОМ.РФ" - с начала 2018 года предлагает программу "Доступная ипотека".

На льготный заем могут рассчитывать работники бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора. С недавнего времени к ним добавились научные сотрудники, а также инвалиды или члены семей с детьми-инвалидами, плюс те, у кого после 1 января 2018 года родился первый ребенок. Участвуют в "Доступной ипотеке" и льготники, имеющие право на получение социальных выплат, субсидий, сертификатов на приобретение, строительство жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней.

- Войти в программу человек может раз в жизни вне зависимости от того, есть ли у него в собственности другое жилье. Это главное отличие "Доступной ипотеки" от аналогичных программ, - говорит начальник управления ипотечного кредитования КРЖС Ирина Шибельбеин.

По поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко в программу внесены изменения, касающиеся стоимости квадратного метра. Теперь участники "Доступной ипотеки", выбирая жилье, например, в самом дорогом городе региона - Владивостоке, могут покупать квартиру по 90 тысяч рублей за квадратный метр. В Артеме, Шкотовском и Надеждинском районах, входящих во Владивостокскую агломерацию, - по 70, в Уссурийске, Находке и Большом Камне - по 60, в других муниципалитетах - по 50 тысяч рублей. Базовая ставка зависит от суммы займа и начинается от 7,25 процента.

Большинство заявлений поступает от учителей и медработников Владивостока, но среди обратившихся есть и жители Дальнереченска, Дальнегорска, Лесозаводска, Артема, Большого Камня, Арсеньева, Спасска-Дальнего.

- В зависимости от стоимости жилья наши клиенты могут экономить на процентах до миллиона рублей, - приводит цифры Ирина Шибельбеин.

В день за консультацией по поводу вступления в программу обращается до десяти человек. С начала ее действия подано 308 заявок, и всего лишь 34 были отклонены. Главные причины отказа: закредитованность, отрицательная кредитная история, большие долги по исполнительным производствам судебных приставов. Во всех этих случаях специалисты предлагают людям обратиться снова после решения всех проблем.

Дела семейные

У Приморья есть собственные, не имеющие аналогов в дальневосточных регионах, программы для больших семей. Так, краевой закон о поддержке льготных категорий граждан дает возможность улучшить жилищные условия родителям, у которых родилась тройня. Они могут купить квартиру или построить дом.

За десять лет этой мерой поддержки воспользовались 64 семьи. Благодаря реализации государственной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края", в нынешнем году в региональном бюджете на улучшение жилищных условий семьям, которые одномоментно стали многодетными, предусмотрено 35,4 миллиона рублей. Семь пар с тройнями, живущие в разных уголках Приморья, уже получили сертификаты на жилищную выплату.

По словам и.о. директора краевого департамента труда и социального развития Светланы Красицкой, вопросов у потенциальных получателей этой меры соцподдержки не возникает:

- Как только родители тройни обращаются к нам за оформлением других демографических выплат - ежемесячного пособия по рождению третьего ребенка, регионального материнского капитала и других, мы подробно информируем о возможности улучшения жилищных условий.

Кроме того, в Приморье, как и в других регионах России, действует программа "Семейная ипотека", запущенная правительством РФ. Получить заем на при­обретение жилплощади по льготной ставке шесть процентов годовых или рефинансировать действующую ипотеку могут семьи с двумя и более детьми. Кредит можно взять и под пять процентов, если второй или последующий ребенок родился в этом году. Такая опция есть только на Дальнем Востоке.

С начала действия программы корпорация развития жилищногно строительства Приморья выдала 21 ипотечный заем, 12 из них - в этом году. Остальные заявки находятся на рассмотрении.

Кстати

В рамках национального проекта "Демография" в Приморье разработана программа строительства арендного жилья. За три года в крае появится 1,8 тысячи квартир для бюджетников. Сейчас идет поиск земельных участков, затем начнется подготовка документации. Первые 300 жилых помещений планируется сдать уже в будущем году. Задача программы - удержать молодежь в крае, решив квартирный вопрос. Арендовать жилье можно будет в два раза дешевле рыночной цены, кроме того, часть затрат на коммерческий наем возьмут на себя организации, где работают специалисты бюджетной сферы.

Контакты

За консультацией по ипотечному жилищному кредитованию граждане могут обратиться по адресу: Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а.

Телефоны для справок: (800) 250-72-10 (звонок по России бесплатный), (423) 260-72-09.