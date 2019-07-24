Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае решили закрыть после пожара

Решение закрыть лагерь "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края, где из-за пожара в ночь на 23 июля погибли четверо детей, озвучила на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям министр образования региона Алла Кузнецова.

- Я дала поручение этот вопрос прорабатывать, - заявила министр.

На сегодняшний день в лагере в стационарных помещениях находятся 191 ребенок и 33 вожатых. Многих ребят уже забрали домой. Эвакуировать оставшихся детей и закрыть лагерь рекомендуют и психологи, так как вожатые тоже получили психологическую травму.

- Они в разной степени шокового состояния. Кто-то замкнулся в себе, кто-то плачет и открыто переживает горе, кто-то откровенно говорит, что не может здесь работать, - отмечает психолог.

Психологическую травму получили и воспитанники лагеря, ставшие свидетелями трагедии.

Остальные участники заседания решение о закрытии лагеря поддержали, отметив, что нужно исходить из интересов детей и персонала лагеря. Губернатор края Сергей Фургал пообещал поручить юристам подготовить необходимые бумаги.

Напомним, пожар в палаточном лагере "Холдоми" вспыхнул в ночь на 23 июля. Из 189 детей в возрасте от семи до 15 лет погибли четверо: на месте скончалась 11-летняя девочка, еще трое умерли в больнице от полученных ожогов. Власти Хабаровского края перечислили по одному миллиону рублей семьям погибших.