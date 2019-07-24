Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае, где из-за пожара 23 июля погибли четверо детей, закрывают. Об этом объявили на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В муниципальном образовании введен режим ЧС.

Мы приехали в горнолыжный комплекс под Комсомольском-на-Амуре утром в среду. В лагере было тихо и сыро. Дежурный на въезде заявил: "Прессу не велено пускать".

Мимо нас проехала большая синяя машина Следственного комитета - следственные действия здесь явно не завершены. С веранды КПП комплекс казался безлюдным.

Но нет, стайки детей вдали перебегали из одного здания в другое. Нехотя охранник подтвердил, что в лагере остаются около 200 ребят, которых еще не забрали родители. Справа виднелись белые палатки. "Нет, горели не они, - объяснил дежурный. - Эти поставили для занятий и игр".

Каждые 5-10 минут мимо нас через КПП проезжали машины не самого слабого калибра. Прибывающие родители за редким исключением были спокойны.

- Приехала забрать ребенка, - говорит Наталья из Комсомольска-на-Амуре. - Дочь жила не в палатке, в коттедже. Всего три дня смены прошло! И тут...

Почему многие так стремились попасть в "Холдоми"? Потому что это самый престижный лагерь в окрестностях Комсомольска-на-Амуре, современный, как шла о нем слава. И едва ли не единственный. Дети, если верить родителям, о нем мечтают, причем стремятся пожить именно в палатках. Даже если вдруг похолодает - не замерзнут...

Алексей привез теплые вещи 12-летнему сыну. Сказал, что не будет забирать ребенка: "Он сам не хочет уезжать. Парень в восторге от лагеря. Кстати, живет он в корпусе. Да пусть отдыхает, если нравится".

С такой позицией не согласна женщина, представившаяся Ольгой:

- Приехала забрать вещи, дочь уже дома. Я не понимаю, почему "Холдоми" до сих пор работает, когда все ответственные за безопасность детей лица отсутствуют. Остались только вожатые. Я звонила в районную прокуратуру. Сказали, что рекомендовали закрыть.

Ранее пытались это сделать и районные власти, но собственник ответил отказом. Эвакуировать оставшихся детей и закрыть лагерь советовали и психологи, прибывшие туда: и у ребят, и у вожатых есть признаки эмоционального расстройства после трагедии. "Оставлять детей с морально травмированным персоналом небезопасно", - отмечают специалисты.

До сих пор нет ответа на вопрос - кто виновен в трагедии, кто отвечал за пожарную безопасность в летнем детском лагере? Даже у губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Тем временем СК возбудил уголовное дело против начальника надзорного отдела по Солнечному району Хабаровского главка МЧС Эдуарда Новгородцева. Его подозревают в халатности. Последняя проверка Госпожнадзора была в "Холдоми" 31 мая. Надзорный орган выдал предписание, где были перечислены нарушения в стационарных корпусах: нет планов эвакуации, не обозначены места, где находятся средства индивидуальной защиты. Их должны были устранить до 1 августа.

А 11 июля специалисты надзорного ведомства провели в лагере плановую тренировку и занятия по эвакуации. Они видели палатки и интересовались их предназначением. Директор лагеря Максим Кузнецов пояснил, что они нужны для экстремальных игр. Очень экстремальные получились у господина Кузнецова игры...

В Хабаровском крае продолжается траур по погибшим детям. Сегодня состоятся похороны двух девочек. А в интернете появилась петиция, которую подписали уже более трех тысяч человек, о награждении 10-летнего Алексея Мартыненко. Он действительно герой. Он погиб, пытаясь спасти девочек. А ведь горела не его палатка.

Чтобы не повторилось

На Сахалине и Курилах проверяют все детские палаточные лагеря.

Здесь их восемь. Областной министр образования Наталья Мурашова побывала в двух. Другие возьмут на себя муниципальные сотрудники. Параллельно внеплановые проверки мест летнего детского отдыха на островах проводят специалисты сахалинского Госпожнадзора и Росгвардии.

Горючая безответcтвенность

По предварительным данным, палаточный лагерь не значился в официальном реестре допущенных организаций к летнему детскому отдыху, а организаторы продавали родителям не совсем ту услугу, которую они покупали. Обещали корпуса, а поселили в палатки, считает Елена Грешнякова, сенатор от Хабаровского края. "Когда бизнес ставит своей целью прежде всего наживу, пренебрегая безопасностью, случается трагедия", - уверена Грешнякова.

"Я не согласен с тем, что вся ответственность лежит на организаторах, - спорит Сергей Минделевич, соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма при правительстве РФ. - Лагерь проверяли МЧС, Роспотребнадзор. Причину, конечно, установит следствие, но нет данных, что владелец обманывал родителей". Но судя по всему, дело не в обманутых обещаниях, и даже не в том, что лагеря не было в списке допущенных. Как бы не перекидывали между собой мяч ответственности чиновники и турбизнес, беда, похоже, случилась из-за элементарного наплевательства на технику безопасности.

Подготовила Татьяна Владыкина

МЧС

Палатки "Памир-30", вероятно, не соответствовали заявленному сертификату по негорючести. Иначе бы они не полыхнули как порох. Хотя в имевшемся сертификате соответствия указано, что продукция отвечает требованиям пожарной безопасности и относится к умеренно горючей группе. Такое мнение высказали информированные источники в МЧС. Специалисты же по противопожарному надзору обратили внимание на то, что сертификация - добровольная система, и нормативных противопожарных требований к материалам, из которых сделаны палатки, не предусмотрено. Даже если бы прокуратура поручила провести проверку лагеря, то законных причин приостановить его деятельность не нашлось бы - палатки не относятся к стационарным объектам.

Подготовил Тимофей Борисов

Палатки распишут в законе

Трагедия в детском лагере "Холдоми" Хабаровского края вызывает массу вопросов, ответы на которые, возможно, появятся в ходе расследования. Главный из них - как вообще возможно заставлять жить продолжительное время в нестационарных условиях несовершеннолетних детей? И зачем, если на территории горнолыжного комплекса были стационарные места размещения? Может, их берегли для тех, кто зимой приезжает кататься на лыжах? А дети могли испортить обстановку. Впрочем, даже если это и так, винить за размещение детей в палатках, получается, не кого. Оказывается, действующее законодательство напрямую не запрещает устанавливать нестационарные объекты на территории детских оздоровительных лагерей, сообщил "РГ" руководитель практики юридической компании Дмитрий Лесняк. "Установка палаток четко не регламентирована, к тому же цели таких действий могут быть разными, например, научить детей правильно это делать и прочее", - поясняет юрист. А вот за пожарную безопасность есть кого привлекать. Правда, до сих пор его имя так и не было названо. "Где бы ни разместили детей, главным критерием остается безопасность, - продолжает юрист. - Если ставятся палатки, то должны учитываться требования пожарной безопасности - расстояние между палатками, использование спасательных устройств внутри них и так далее". Действительно, в законе об организации летнего отдыха детей запрета на проживание в палатках нет. Но четко оговаривается, что отдых должен быть безопасным. За это отвечают его организаторы. Даже введен профессиональный стандарт для сотрудников лагерей, которые работают с детьми. Член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный обращает внимание, что "действия владельцев лагеря представляются еще более безответственными, учитывая, что Хабаровский край летом - это территория повышенной пожарной опасности. В прогнозах Гидрометцентра регион постоянно отмечен в зоне риска возникновения лесных пожаров". Парламентарий обещает: " На базе комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты мы обязательно сформируем стандарты безопасности оказания оздоровительных услуг. По образовательным учреждениям такие стандарты уже сформированы и действуют".

Подготовила Ольга Игнатова