Очевидцы засняли медведя на улицах бурятского поселка

Медведь забрел в черту поселка Таксимо на севере Республики Бурятия. Очевидцы сняли его на видео. Они утверждают, что хищник бродил в районе местного роддома, вокзала и парка.

По последним данным, медведь ушел обратно в тайгу.

- Сообщение о непрошеном госте поступило в полицию вчера в 19.30. К этому времени медведь уже убежал в лес. Ситуация под контролем, - заявила РИА Новости начальник пресс-службы МВД республики Наталья Маслова.

Отметим, что основных причин, по которым медведи выходят к людям, две: лесные пожары и свалки, которые привлекают зверя легкой добычей.