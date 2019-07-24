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24.07.2019 16:20
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Палатки в детском лагере "Холдоми" не соответствовали сертификату качества

Текст: Тимофей Борисов
Палатки "Памир-30", которые составляли львиную долю жилья в лагере "Холдоми", возможно, имели липовые сертификаты по негорючести. Такую версию агентству ТАСС высказали информированные источники, знакомые с первыми итогами расследования. Как известно, сейчас не только следственные органы, но и МЧС проводит собственную проверку, в ходе которой и могут вскрываться подобные факты.

Понятно, что до окончания расследования никто официально комментарии давать не будет, поэтому информагентству и приходится не называть имен экспертов. Но тем не менее, версия о том, что палатки, установленные в детском лагере, не соответствовали заявленному сертификату качества вполне правдоподобна. Иначе бы они не полыхнули, как порох. Хотя в имевшемся сертификате соответствия указано, что продукция отвечает требованиям пожарной безопасности и относится к умеренно горючей группе.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"

Правда, тут специалисты по противопожарному надзору, с которыми удалось переговорить, обратили внимание на важные вещи. Во-первых, сертификация - это добровольная система. А во-вторых, нормативных противопожарных требований к материалам, из которых сделаны палатки, не предусмотрено. Поэтому, даже если бы прокуратура поручила МЧС провести внеплановую проверку палаточного лагеря, то законных причин приостановить деятельность этого, да и других подобных палаточных лагерей, у инспекторов МЧС не нашлось бы. И трагедия в Хабаровском крае выявила проблемную точку: пока в отношении палаток существует законодательный пробел, поскольку они не относятся к стационарным объектам.

Однако в прокуратуре посмотрели на проблему с иного ракурса. Один из очень высокопоставленных чинов, с которым удалось переговорить корреспонденту "РГ", пояснил, что в случае, если бы прокуроры постановили провести внеплановую проверку, то надзорные инспекторы все же могли бы выйти в суд с ходатайством приостановить деятельность лагеря. Понятно, что суд в случае поступления такого ходатайства отказал бы инспекторам МЧС именно на основании того, что деятельность палаточных лагерей никак законодательно не регламентирована. И в Правилах противопожарного режима ППР-12 о палаточных лагерях нет ни слова.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Лагерь "Холдоми" в Хабаровском крае решили закрыть после пожара

Но в таком случае сейчас у МЧС была бы стопроцентная гарантия выполненного долга. И теперь во время "разбора полетов" все вопросы были бы к судье. Но поскольку с ходатайством в суд о приостановке деятельности лагеря надзорные органы не выходили, то разбирательство, что и как с нормативной базой по противопожарной безопасности палаток, станет предметом в будущем громком судебном процессе по факту пожара в лагере "Холдоми". Ну и, безусловно, повлечет за собой, как это, кстати, было после трагедии в Зимней вишне", законодательную активность депутатов с целью устранить правовые бреши в отношении безопасности палаточных лагерей и кемпингов.

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия ЧП Правительство МЧС Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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