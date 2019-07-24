Приморский хор ветеранов "Дети войны" публика принимает с восторгом и почтением. Создала этот коллектив Нина Антоновна Палкина.

Нина Палкина: Многие люди говорят, что им песня жизнь продлевает. В их числе я. Фото: Глеб Ильинский

Младенец в шинели

Она родилась под немецкой бомбежкой в августе 1942 года недалеко от ратного Прохоровского поля. Мама завернула новорожденную в окровавленную солдатскую шинель. В то время младенцев часто кутали в военную одежду.

- На полях возле нашей деревни шинелей было много, простреленных, в пятнах крови. Мама из них вырезала подобие одеялец, в них я и росла, - глядя в окно, тихо говорит Нина Антоновна.

Ее детство - бомбежки, голод и совсем недетский труд. Как только сходил снег, маленькая Нина с сестрами отправлялись собирать лебеду, дикий лук и щавель. Благодаря этому и выжили.

В школу девочка пошла в девять лет.

- Нечего носить было. Мама сшила платьишко из домотканой рогожки, покрасила свеклой. Это и была моя школьная форма,- вспоминает Нина Антоновна.

А ей так хотелось быть нарядной и хорошо одетой. Поэтому после окончания семилетки Нина пошла на курсы кройки и шитья, которые были организованы в колхозе. Первой экзаменационной работой юной портнихи стала сшитая руками телогрейка для отца.

Конец 1950-х. Беспаспортная колхозница Нина добралась до Владивостока, где жила старшая сестра. Первое время квартировала у нее в крошечной однушке, спала под плюшевым ковриком и писала маме в деревню восторженные письма о сытой городской жизни.

- Во Владивосток влюбилась сразу, это город, не опаленный войной, люди здесь душевные и открытые, - говорит Нина Антоновна.

Солдатик, ставший судьбой

Она работала закройщиком в одном из городских ателье. Характер имела веселый, бойкий, частушек знала несколько сотен, и ее никто не мог переплясать на танцах в городском парке. И общественная работа Нине всегда нравилась:

- Помочь человеку, сделать что-то хорошее бескорыстно - это мне всегда доставляло радость.

Застенчивый солдатик, который однажды помог ей донести тяжелый чемодан, стал ее судьбой. У молодых завязалась переписка.

Нина Антоновна вспоминает:

- Не заметили, как стали целоваться в письмах.

Сыграли свадьбу. Муж Виктор тоже родился недалеко от линии фронта. Его, девятимесячного, мать подбросила на крыльцо дома своему деверю. И ушла. Мальчика вырастили дядька с женой, которых он называл мамой и папой.

Когда у Нины и Виктора было двое своих детей, объявилась его мать. Нина уговорила мужа пригласить ее в гости.

- Витя, это была страшная война, мы не знаем ее жизни, - настаивала она.

Свекровь гостила у них целый месяц. Спустя несколько лет пришла весть о ее смерти. Она убедила мужа проводить мать в последний путь. Виктор, поскрипев зубами, послушал свою Нину, сел в самолет и полетел на другой конец страны. А когда вернулся с похорон, целовал ей руки и говорил: "Нина, спасибо. Мне стало легче дышать…"

- По-другому жить нельзя! - убеждена Нина Антоновна.

Ни дня для себя

Начав учеником закройщика, Нина Палкина завершила свой трудовой путь директором ателье. Всю жизнь училась: окончила техникум, побывала на десятках курсов от Киева до Ставрополя.

- Могла ночь не спать, а утром всех удивить красивым модным платьем, - говорит Нина Антоновна.

Она со своим Виктором прожила 39 лет как один день. На вопрос, а есть ли любовь на свете? - восклицает:

- А как же! - и тихо добавляет: - До дрожи…

Ее любимого отняла тяжелая неизлечимая болезнь. Сыновья стали взрослые и самостоятельные. Нина Антоновна поняла, что ее деятельной, полной таланта и жизни душе не хватает общения.

"Хор давно стал большой семьей. Радости, горести, утраты - все делим и переживаем вместе"

- Знаете, я ни одного дня не жила для себя. И не понимаю, что это такое, - говорит она.

В январе 2008 года пришла она в Совет ветеранов Приморского района Владивостока. Там как раз размышляли: а не создать ли хор из давно повзрослевших детей войны? Нина Палкина взяла лист бумаги, ручку и первой написала свою фамилию.

Обзвонила знакомых "девчат и парней", и через неделю хор собрался на первую спевку. Когда зашла речь о сценических костюмах, то все дружно повернули головы в ее сторону. Нина целый месяц просыпалась в шесть утра, а спать ложилась в полночь. Ее квартира превратилась в ателье и примерочную.

- Повсюду лежали выкройки, я несколько раз в день подходила к окну подышать свежим воздухом и снова принималась за работу, - вспоминает Нина Антоновна.

Через месяц двадцать пять красивых сценических костюмов были исполнены в лучшем виде.

И публика замирает

Сегодня участников этого хора знает весь Приморский край. В репертуаре десятки произведений: русские, украинские и белорусские народные песни, советская классика.

Возраст артистов - от 72 до 83 лет. Люди, на чье детство выпали война, голод и разруха, как никто другой знают цену жизни.

- Может, поэтому песни у нас получаются искренними и проникновенными, - замечает Нина Антоновна.

Все эти годы музыкальное сердце коллектива - его неизменный художественный руководитель Сергей Иванович Стрельников.

Репетиции - два-три раза в неделю. Обязательно! Люди взрослые, все понимают, что без труда успеха не бывает. Есть в хоре два признанных самородка - солисты Валентина Рыбакова и Раиса Сергачева. Бывшие бухгалтеры, ни дня не учившие вокал и нотную грамоту, поют так, что публика замирает.

- Когда Раиса Сергачева запевает песню "Растет в Волгограде березка", то сразу покоряет зрителей - и пожилых, и юных. Равнодушных нет, - говорит Нина Антоновна.

Недавно хор разучил несколько песен на вьетнамском языке. Исполнили их на церемонии открытия памятника бывшему президенту Вьетнама Хо Ши Мину в одном из парков Владивостока. Дипломаты из генконсульства Вьетнама не могли сдержать слез, когда услышали такое.

Еще у самодеятельных артистов из Владивостока давняя и крепкая дружба с хором ветеранов из китайского Даляня, которые поют на русском языке. Встречи, общения, чаепития.

- Хор давно стал большой семьей. Радости, горести, утраты - все делим и переживаем вместе. Многие люди говорят, что им песня жизнь продлевает. В их числе я, - говорит организатор и главный вдохновитель коллектива Нина Палкина.

Вот такая человеческая жизнь. Как песня. В которой есть все: слезы, смех и любовь. Нина Антоновна Палкина, женщина с доброй улыбкой и ясными глазами, которая делает этот мир лучше.

Прямая речь

Светлана Шупиро, начальник управления культуры города Владивостока:

- Нина Антоновна Палкина - уважаемый, авторитетный и очень доброжелательный человек. С яркими организаторскими способностями. Администрация города будет ходатайствовать о награждении ее государственной наградой за большой вклад в создание и развитие хора, который стал одной из визитных карточек Владивостока.