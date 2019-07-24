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24.07.2019 08:01
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Сахалинские власти помогут с освобождением задержанных в КНДР моряков

Текст: Евгения Шерешевская

Власти Сахалинской области подключились к разрешению ситуации с задержанием пограничниками КНДР рыболовецкого судна, приписанного к порту Невельска. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, руководство области взаимодействует с представительством МИД России в Южно-Сахалинске.

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В инциденте разбирается посольство России в КНДР. Представители дипмиссии уже встретились с экипажем, решаются вопросы по скорейшему возвращению моряков домой.

- В рамках своих полномочий будем оказывать необходимую помощь и поддержку, - сообщил заместитель губернатора области Сергей Будкин.

Напомним, рыболовный сейнер "Сянхайлинь-8" пограничники КНДР задержали в ночь на 17 июля. Судно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Поводом для задержания, по словам корейских военных, стало нарушение рыбаками зоны "военного охранения".

На борту судна, которое сейчас находится в порту Вонсан, 15 россиян, в том числе трое сахалинцев - жители Невельска, Корсакова и Холмска.

В мире Восточная Азия Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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