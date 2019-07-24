Она получила диплом врача, но лечит детей с помощью умных и добрых золотистых ретриверов.

Собаки породы золотистый ретривер незаменимы на занятиях по реабилитации детей с ограниченными возможностями. Фото: РИАН

Баскетбольное детство

- Животные у меня были с самого раннего детства. Мама приходила с работы и тут же начинала осматривать все углы. Она часто находила котят, щенков, аквариумы с рыбками, - улыбается Людмила Родикова.

Ее детство прошло в пригороде Владивостока, в поселке с говорящим названием Трудовой.

- Нам разрешали быть детьми! Мы бегали по лужам, проваливались в снег, катались на самокатах и были абсолютно счастливы, - так вспоминает Людмила про свое детство.

В седьмом классе ее рост перешагнул за 170 сантиметров. В автобусе высокую девочку заметил тренер по баскетболу и вышел вместе с ней на остановке. Люда серьезно занялась спортом, у нее были хорошие результаты и перспективы. Точку поставила травма колена.

Переломный 1992 год. Люда без троек окончила среднюю школу и поступила во владивостокский мединститут на педиатрический факультет. Училась хорошо, правда, на третьем курсе ушла в академический отпуск - родила дочь Изабель.

Диплом врача Людмила получила, но с медициной не сложилось. Она честно признается - время тогда было трудное, зарплату врачам не платили месяцами. Выпускница медвуза стала торговать на рынке незатейливым китайским товаром и подержанными автомобилями.

- Нужно было в газете найти объявление о продаже авто, купить его, а потом перепродать, заработав на этом 200-300 долларов, - вспоминает Людмила Родикова.

Сирота пятнистая

Жизнь быстро вытеснила этот бизнес.

- Мне стало тоскливо. Муж неплохо зарабатывал, но я не привыкла сидеть без дела, - замечает Людмила.

Она купила собаку - золотистого ретривера. Эта порода отличается гармоничным телосложением и совсем незлобивым характером. Появление четвероногого друга переломило жизнь Людмилы Родиковой.

- Благодаря общению с этими собаками я стала мягче, - говорит приморчанка.

Золотистые ретриверы идеально подходят для канистерапии

Собственный дом и участок в поселке Трудовой позволили ей открыть собачий питомник. В вольерах псы живут полноценной жизнью, кроме того, часто выходят с хозяйкой на прогулки в лес и на речку.

Два года назад Людмила узнала из социальных сетей, что в частном зоопарке "Садгород" от маленького африканского леопарда отказалась мать. Малышу угрожала голодная смерть. Сотрудники зоопарка срочно искали собаку, у которой есть молоко. В питомнике Родиковой красавица Тэсси выкармливала четверых детенышей.

- Я не могла не откликнуться! Тут же позвонила, - говорит Людмила.

Добрейшая Тэсси обнюхала и облизала пятнистую сироту. Собаку-кормилицу нужно было отдать в зоопарк, ведь приемышу требовалось постоянное внимание и забота ветеринара. Людмила согласилась и на это…

- Тот леопарденок превратился в большую грациозную кошку. С характером, но совсем не агрессивную. Людмиле - наша нескончаемая благодарность. Она совершила поступок, который мы никогда не забудем,- говорит Алена Асновина, заместитель директора зоопарка "Садгород".

Людмила Родикова ответственно относится к разведению и содерж анию своих питомцев. Может запросто сесть на самолет и отправиться в Москву, чтобы забрать породистого "мальчика" для собачьей вязки.

Доброта на четырех лапах

Золотистые ретриверы - идеально подходят для канистерапии (от латинского "канис" - собака). Они покладистые, любят людей и располагают к себе.

Именно такие друзья часто необходимы детям и подросткам с ментальными нарушениями. Тем, кто замкнут, боится общения с людьми. Именно через любовь к собаке они начинают воспринимать и лучше понимать окружающий мир.

- Пред­ставители не всех пород годятся на роль собаки-терапевта. Это по силам только дружелюбным животным с устойчивой психикой и крепкой нервной системой, - замечает Людмила Родикова.

Она очень тщательно отбирает своих хвостатых друзей для канис­терапии.

В ее практике был случай, когда собака не установила контакт с ребенком-аутистом. Узнав об этом, Родикова сразу забрала питомца домой.

- Понимаете, у меня никогда прибыль не стояла на первом месте. И даже на втором, - объясняет Людмила.

Людмила Родикова: Животные у меня были с самого раннего детства. Фото: Павел Королев

Сегодня в ее племенном питомнике больше десяти чистопородных золотистых ретриверов.

- Собака должна жить своей жизнью - бегать, есть, резвиться и отдыхать. Она не виновата, что человек решил взять ее в свой дом. Здесь главное - научиться сосуществовать. Животное всегда чувствует настроение человека, и от нас, людей, требуется то же самое, - говорит заводчица.

Все собачьи выставки и чемпионаты Родикова называет ярмарками человеческого тщеславия. Но добавляет, что есть животные, которые любят публичное внимание, яркий свет софитов и победный звук гонга - вот они идеально подходят для выставок.

На вопрос, чему она научилась у собак, Людмила ответила:

- Прощать. Пес тебя прощает раз и навсегда. Он по-другому просто не может.

Прямая речь

Светлана Данченко, кандидат психологических наук, председатель Приморской краевой общественной организации "Центр адаптационной и развивающейся канистерапии "Доктор Макс":

- Людмила Родикова - грамотный, профессиональный заводчик. Она прекрасно понимает, что такое собака-терапевт и как нужно заниматься их отбором. Безусловная любовь животных помогает детям и подросткам с ментальными проблемами.