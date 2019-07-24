В Еврейской автономной области проверят безопасность детских лагерей

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь дал поручение усилить меры по пожарной безопасности в детских учреждениях, сообщается на сайте правительства региона.

Поручение дано в связи с гибелью четверых школьников в палаточном лагере в Хабаровском крае.

"Сотрудникам управления МЧС по ЕАО, Госпожнадзора поручено усилить контроль за пожарной безопасностью в летних лагерях, провести дополнительные инструктажи, организовать проверки по эвакуации людей из зданий, а также отработать алгоритм действий сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В области зарегистрированы 93 пришкольных лагеря, в том числе один платочный, но не работающий в настоящее время.

Ранее "РГ" писала, что пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, четверо из которых скончались. Со среды в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.