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24.07.2019 08:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Еврейской автономной области проверят безопасность детских лагерей

Текст: Ольга Журман

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь дал поручение усилить меры по пожарной безопасности в детских учреждениях, сообщается на сайте правительства региона.

После пожара в Хабаровском крае в Приморье проверят детские лагеря

Поручение дано в связи с гибелью четверых школьников в палаточном лагере в Хабаровском крае.

"Сотрудникам управления МЧС по ЕАО, Госпожнадзора поручено усилить контроль за пожарной безопасностью в летних лагерях, провести дополнительные инструктажи, организовать проверки по эвакуации людей из зданий, а также отработать алгоритм действий сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

В области зарегистрированы 93 пришкольных лагеря, в том числе один платочный, но не работающий в настоящее время.

Ранее "РГ" писала, что пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля. Пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, четверо из которых скончались. Со среды в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Пожар в детском лагере в Хабаровском крае
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