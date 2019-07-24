В Приморье изменили закон об особо охраняемых природных территориях

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли во втором и третьем чтениях поправки в региональный закон "Об особо охраняемых природных территориях", позволяющие упразднять ООПТ или изменять их границы.

Как рассказали в парламенте, сегодня в крае насчитывается свыше 200 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Большинство было создано еще в прошлом веке. С течением времени некоторые из них утратили свое особое природоохранное, научное, культурное или рекреационное значение, сохранив однако статус.

Например, памятник природы "Тутовая роща" в Октябрьском районе есть, а тутовых деревьев там нет - вымерзли. Памятник природы "Синельниковский родник" есть. Самого же источника нет - иссяк. Памятник природы "Калиновая роща" есть. А калины после перенесенного пожара осталось немного. Памятник природы "Горная пещера" есть, но сама пещера исчезла - завалена сползшим грунтом.

- Сегодня правила изменения границ или упразднения ООПТ регионального значения не регулируются ни федеральной, ни краевой нормативно-правовой базой. Приняв этот закон, мы ничего не упразднили и не ликвидировали. Мы дали право администрации края решить - где эти территории нужны, а где они уже устарели, - пояснил "РГ" член комитета Заксобрания по социальной политике и защите прав граждан Сергей Слепченко.

По его словам, некоторые объекты ООПТ регионального значения (заказник "Верхнебикинский", "Борисовское плато") даже вошли в состав федеральных, но краевого статуса так и не лишились.

- Кстати, в некоторых случаях может понадобиться не упразднить охраняемые природные территории, а наоборот расширить их границы. То есть речь идет о приведении норм закона в соответствие с реалиями времени, - добавляет депутат.

Создан и механизм, который должен обеспечить прозрачность действий.

- Станет работать общественный орган, поэтому упразднить территорию одним росчерком пера или единоличным решением чиновника будет невозможно, - подчеркивает председатель комитета Заксобрания по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов.