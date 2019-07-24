В Приморском крае в рамках реализации национального проекта "Демография" действуют 26 мер социальной поддержки населения. В этом году их перечень существенно расширился.

Олег Кожемяко: "Это свидетельство даст вам возможность улучшить жилищные условия, чтобы было удобно вашему большому и дружному семейству". Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Демографические выплаты

Более четырех тысяч приморских семей после рождения первенца получают ежемесячную выплату - 13,7 тысячи рублей - в рамках реализации развития государственной программы "Социальная поддержка населения Приморского края".

Новая мера поддержки введена в прошлом году по инициативе главы государства. Право на нее имеют семьи, в которых доход на одного человека не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного гражданина (в крае он составляет 19675,5 руб­ля в месяц).

26 семей уже приобрели машины, получив компенсацию из краевого бюджета. Фото: Пресс-служба администрации приморского края

Подать заявление в региональное отделение Пенсионного фонда на ежемесячную выплату можно в течение полутора лет со дня рождения первого ребенка. В этом году упростили процедуру оформления документов. Предоставлять их нужно один раз в год, а не каждые шесть месяцев, как это было раньше.

- Жители Приморья при рождении первенца могут получить единовременную выплату в размере двух детских прожиточных минимумов. В 2019 году сумма составляет 27378 рублей. Данной мерой поддержки за первые пять месяцев воспользовались почти 800 человек, - сообщила специалист департамента труда и социального развития администрации Приморского края Лилия Малышева.

В Приморском крае демографическими выплатами воспользовались 35 тысяч семей

С нынешнего года молодые мамы от 18 до 25 лет при рождении первого ребенка могут рассчитывать и на выплату в 22622 рублей. 400 приморских семей уже получили эту сумму.

Отныне ежемесячное пособие в размере детского прожиточного минимума положено не только на третьего ребенка, но и на последующих.

На июньской сессии депутаты Законодательного собрания Приморья одобрили соответствующие изменения в краевой закон. Раньше на четвертого, пятого и последующих детей выплата не распространялась, что было несправедливо.

Еще одно нововведение касается семей, у которых в 2019 году родилась двойня или тройня. Законодательно закреплено право получать ежемесячную выплату на каждого малыша, а не на одного, как раньше. Условие одно - доход на каждого члена не должен превышать среднедушевого дохода населения, который в Приморье составляет 34619,7 рублей.

Маткапитал на второго ребенка

Новая мера социальной поддержки предоставляется приморским семьям, в которых в этом году родился второй малыш. Региональный материнский (семейный) капитал в размере 136 тысяч рублей можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей или социальную адаптацию ребенка-инвалида.

Как разъяснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, сертификат получает мама малыша, имеющая российское гражданство и постоянно проживающая в крае. В отдельных случаях, предусмотренных законодательством, за документом вправе обратиться отец.

- Срок действия сертификата не ограничен: получить можно в любое время. Чтобы воспользоваться деньгами, родителям не нужно дожидаться, когда ребенку исполнится год, - разъяснила и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

Жилищный вопрос

С текущего года в Приморье действует закон, предоставляющий социальную выплату на жилье семьям, воспитывающим пять и более детей (или троих детей, один из которых имеет инвалидность). За этой мерой поддержки обратились уже 70 многодетных родителей.

Одной из первых в крае ее получила многодетная семья из Большого Камня. У Юрия и Олеси Ефановых семеро детей: шестеро сыновей от трех до 17 лет и восьмилетняя дочь. Многодетная мама преподает в детской школе искусств, отец трудится судокорпусником на заводе "Звезда".

Двухкомнатная квартира давно мала для большой семьи, и супруги вынуждены арендовать дом. Сертификат почти на 5,5 миллиона рублей позволит им купить готовое жилье или построить новое.

- Эта выплата поможет улучшить условия проживания для вашего большого и дружного семейства, - отметил губернатор края Олег Кожемяко. - Мы также проработаем возможность введения нулевой ставки по ипотеке для многодетных семей.

Более 300 молодых семей Приморья получат соцвыплаты на жилье в этом году. Фото: Пресс-служба администрации приморского края

Средний размер выплаты на улучшение жилищных условий для многодетных составляет 3,5 миллиона рублей. По данным департамента труда и социального развития Приморского края, на сегодняшний день поступило 70 заявлений. Выдано 50 свидетельств на сумму более 170 миллионов рублей.

Недавно социальную выплату на решение квартирного вопроса получила семья Матвеевых. В марте прошлого года у них родилась тройня. Приморцы живут в однокомнатной квартире, выплачивают ипотечный кредит. С рождением сразу трех малышек остро встал вопрос о расширении жилплощади. Узнав о возможности получить финансовую поддержку, супруги начали оформлять документы. Сейчас Ирина и Василий занимаются приятными хлопотами, связанными с переездом в новую квартиру в поселке Трудовое.

Многодетной семье со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов компенсируют половину расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (по старому закону компенсация составляла 30 процентов). Ей также полностью возмещают взносы на капремонт в многоквартирном доме.

Семейный автомобиль

Еще одна важная мера поддержки для семей с шестью и более детьми - компенсация части затрат на покупку автотранспорта, введенная в марте этого года. Сумма выплаты - не более одного миллиона рублей, воспользоваться ею можно один раз.

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, с заявлениями на выплату обратились почти 40 семей из Большого Камня, Владивостока, Спасска-Дальнего, Уссурийска, а также Шкотовского, Красноармейского и Лазовского районов. 26 семей уже приобрели машины, получив компенсацию из краевого бюджета.

- Сегодня на поддержку государства могут рассчитывать любые семьи, независимо от количества детей. В 2019 году в региональном бюджете на социальные выплаты заложено около пяти миллиардов рублей, из них 1,5 миллиарда уже выданы. Разными мерами поддержки воспользовались более 35 тысяч приморских семей. Мы убеждены, что принятые в сфере демографии законы смогут мотивировать семьи к рождению детей, - подчеркнула руководитель департамента Светлана Красицкая.