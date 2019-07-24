В Приморье продолжается детская летняя оздоровительная кампания детей. В июле почти 50 тысяч юных жителей края отдохнули в загородных и пришкольных - с дневным пребыванием - лагерях.

Социально незащищенным - бесплатно

Родителям, имеющим скромный достаток, сложно самостоятельно организовать полноценный отдых ребенка. И на помощь приходит краевой бюджет.

В первый месяц каникул почти 1,7 тысячи приморских подростков получили бесплатные путевки в загородные и профильные лагеря, расположенные в живописных местах Спасского, Черниговского, Кировского, Партизанского районов и в окрестностях Уссурийска. Все ребята из семей, стоящих на учете в органах соцзащиты. Помощь им оказана в рамках национального проекта "Демография".

- На путевки для детей, нуждающихся в поддержке, в бюджете Приморья предусмотрели 76 миллионов рублей. Полагаем, что за лето бесплатно отдохнут около пяти тысяч школьников, - отмечает и.о. директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.

Летний отдых организован и для воспитанников социально-реабилитационных центров. По словам Светланы Красицкой, большинство таких детей живут в неблагополучных семьях, поэтому нуждаются в психологической помощи. Летом с ними кроме психологов и педагогов работают и волонтеры.

- У воспитанников реабилитационных центров есть старшие друзья, которые не жалеют ни времени, ни сил для организации досуга ребят. Мы благодарны всем приморцам, которые каждое лето включаются во всероссийскую акцию "Добровольцы - детям". Как правило, эти люди остаются с нами на долгие годы, - говорит глава ведомства.

Жизнь в палатках

Палаточный лагерь "Солнечный остров" работает в бухте Лашкевича под Находкой. Он предназначен для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников Екатериновского детского дома-интерната.

Лето здесь началось с экологической смены. Игры, мастер-классы, викторины, музыкальные занятия - все подчинено одной теме: бережному отношению к природе. Мероприятия продуманы с учетом особенностей развития детей. Однако в остальном здесь все, как в обычном лагере: купание, спорт, игры, танцы.

В лагерь несколько раз в неделю приезжают дети из отделений милосердия, медико-социальной адаптации. Это те, кто нуждается в особой помощи и постороннем уходе. Таким детям крайне необходимы солнечные ванны и морской воздух.

В августе "Солнечный остров" традиционно станет площадкой для районных соревнований "Инваспорт". Вместе с воспитанниками интерната на старт выйдут подростки с ограниченными возможностями, живущие в семьях, а также школьники, не имеющие проблем со здоровьем.

"Солнечный остров", который работает 19-й сезон, не единственный лагерь для особенных детей. Специализированные смены для детей с заболеваниями, не позволяющими попасть в обычный оздоровительный лагерь, проводят в бухте Шепалова. Часть ребят в этом году проходит реабилитацию в центре "Жемчужина" в Большом Камне.

В организации таких смен департамент сотрудничает с Приморским отделением Всероссийского общества инвалидов. Организация помогает составлять списки тех, кто поедет в лагеря, ищет возможность компенсировать родителям часть затрат на проживание рядом с детьми. Путевки на специализированные смены приобретаются за счет средств краевого бюджета.

Летний отдых за полцены

Многие семьи даже не подозревают о льготе на оплату отдыха ребенка в лагере и не знают, как получить компенсацию за путевку в детский лагерь в 2019 году.

Между тем родители всех без исключения детей могут вернуть до 50 процентов затрат на при­обретение путевки, но не более восьми тысяч рублей. Компенсация выдается один раз в год. В 2019-м на эти цели в бюджете Приморья предусмотрено 62,1 миллиона рублей.

Родитель покупает путевку за свои деньги. После того как ребенок отдохнул в лагере, отец или мать обращается в орган управления образования по месту жительства со всеми необходимыми документами: копией свидетельства о рождении ребенка либо паспорта, оригиналом отрывного талона (корешка) путевки пребывания ребенка в лагере, а также оригиналом документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.

В приморских детских летних лагерях проходят экологические смены. Фото: Пресс-служба администрации приморского края

Важно помнить, что компенсируются расходы, только если путевки приобретались в организациях, прошедших проверку в соответствии с действующим законодательством. Льгота является прекрасным подспорьем для родителей, поскольку в настоящее время цена путевки колеблется от 15 до 35 тысяч рублей.

Контроль усилен

Каникулярное время - горячая пора для взрослых. На совещании губернатора Приморья Олега Кожемяко с главами муниципалитетов было решено усилить контроль за выполнением всех санитарных и противопожарных норм при организации досуга детей. Поводом стали нарушения, выявленные в ходе проверок.

- Летний отдых детей должен быть интересным, качественным и безопасным. Мы будем отслеживать ситуацию. Я лично стану ездить и смотреть, как организованы досуг и питание ребят, - пообещал губернатор.

И сразу же отправился в Кировский район, где в детско-юношеской спортивной школе "Патриот" отдыхают 120 человек. Пообщался с детьми, с персоналом учреждения, ознакомился с меню в столовой, узнал, нравится ли питание детям и что они предпочитают из блюд.

- Край направляет значительные деньги на организацию летнего отдыха, поэтому спрос со всех, кто отвечает за это направление, особый. Главное, чтобы ребенок набрался сил, поправил здоровье. Детям нужны хорошее питание, спортивные и культурные мероприятия, - сказал Олег Кожемяко.

По словам начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю Алексея Костенко, ведомство взяло на учет 605 объектов летнего отдыха и оздоровления детей, включая все лагеря с дневным и круглосуточным пребыванием.

Дословно

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Мы видим, как 70 процентов качественной еды в лагерях уходит в помойное ведро. Необходимо менять подход. Предлагайте хотя бы два блюда на выбор на завтрак, два супа на обед и так далее. Пожелания от ребят можно собирать вечером, передавать их повару, и на следующий день не возникнет сложности приготовить то, что дети действительно будут есть.

Важно

Выбрать лагерь для отдыха детей можно на информационном портале prim.camp

Цифра

183 тысячи приморских детей отдохнут в оздоровительных лагерях за лето 2019 года

На заметку

В Приморье работает "горячая линия" по вопросам, касающимся оздоровительной кампании. Тел. (423) 254-63-43, 254-63-53. Можно обратиться по электронному адресу: shtableto2017@mail.ru