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24.07.2019 12:16
Проект: В регионах

Забайкалье получило новую лесопожарную технику

Текст: Татьяна Дмитракова
Специализированному учреждению "Забайкаллесхоз" передана новая техника для борьбы с лесными пожарами

- Из имеющихся в лесничествах 176 машин большая часть устарела. Только героизм ремонтников поддерживает их в рабочем состоянии. Сейчас мы обновляем автопарк. Все, что получил "Забайкаллесхоз", будет использовано для безопасности нашего края, - сказал, вручая ключи от техники, исполняющий обязанности первого заместителя председателя краевого правительства Марат Мирхайдаров.

До конца года Забайкалье получит 3,4 млрд рублей по "Единой субсидии"

Закупка 37 единиц лесопожарной техники организована в рамках национального проекта "Экология". На это из федерального бюджета выделено 105 миллионов рублей. По районам распределили 13 автомобилей марки УАЗ-452 и 14 пожарных автоцистерн. Кроме того, переданы три автомобиля "Урал" с большегрузными прицепами, на которых будут перевозить тракторы ДТ-75.

По словам исполняющего обязанности директора КГСАУ "Забайкаллесхоз" Станислава Семенова, обновление парка лесопожарных машин позволит оперативно приезжать к местам возгораний.

- В этом году закупаются большие партии необходимых нам оборудования и технических средств, - подчеркнул Станислав Семенов. - Согласно программам, еще в течение трех лет мы будем получать машины, и, думаю, к концу 2024 года техника у нас на 70 процентов будет новая.

Напомним: в мае текущего года в рамках национального проекта "Экология" 23 единицы лесопатрульной техники уже было передано забайкальским лесничествам. На это потрачено около 16,5 миллиона рублей из федерального бюджета.

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