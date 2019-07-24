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24.07.2019 12:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Забайкальский край получит три миллиарда рублей на здравоохранение

Текст: Татьяна Дмитракова
Руководитель Забайкалья Александр Осипов с главными врачами учреждений здравоохранения региона.
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края

- Развитие здравоохранения - один из приоритетов работы регионального правительства, - отметил он. - Это подтверждается планами и программами, которые мы разрабатываем, и той поддержкой, что оказывает нам федеральный центр.

Забайкалье вошло в национальный проект "Здравоохранение". В его рамках на ближайшие три года регион получит три миллиарда рублей, из них 850 миллионов в 2019 году будут направлены на оснащение медицинских учреждений.

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Помимо этого краю, как субъекту Дальневосточного федерального округа, выделены значительные средства в качестве "единой субсидии". Для социального развития центров экономического роста до 2021 года планируется провести капитальный ремонт в семи больницах и медучреждениях Читы и края, организовать более 40 ФАПов в муниципальных районах, закупить свыше 50 автомобилей "скорой помощи", а также медицинское оборудование, служебное жилье для медработников. Кроме того, начнется проектирование двух крупных объектов - детской и противотуберкулезной больниц.

- Наше учреждение участвует во многих региональных и национальных проектах. По программе развития детских поликлиник в 2019 году мы обновили регистратуру, открыли комнату для питания маленьких пациентов, установили колясочную, оборудовали раковинами кабинеты приема. Кроме того, приобрели аппараты УЗИ, дефибриллятор, оснастили кабинет офтальмологии, - поделился достижениями главный врач Борзинской ЦРБ Дугаржап Доржиев. - Ожидаем, что к нам поступят три машины "скорой помощи". В селах Чиндант-2 и Хадабулак строятся два фельдшерско-акушерских пункта с жильем для медработников. Это особенно важно, ведь недавно на работу в ЦРБ приехали три доктора, ждем еще медицинских специалистов.

В ходе беседы Александр Осипов и главврачи обсудили кадровую обеспеченность лечебных учреждений, состояние материально-технической базы центральных районных больниц. Специалисты, оценивая уровень смертности населения в крае, сообщили, что в числе основных ее причин - заболевания сердечно-сосудистой системы и злокачественные опухоли.

- Однако у медицинских работников Забайкалья есть все возможности, чтобы изменить ситуацию к лучшему, - подчеркнул министр здравоохранения края Валерий Кожевников.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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